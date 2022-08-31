Мурманская областная Дума собралась на внеочередное заседание

Повод для сбора депутатов важный. На повестке 3 серьёзных вопроса социальной направленности. Два из них касались соцподдержки детей, а один расширял возможности получения господдержки по программе «Свой дом в Арктике».

На минувшем оперативном совещании губернатор Мурманской области упомянул о том, что правительство намерено внести новый пакет мер поддержки для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Эти законы, предложенные правительством, и рассмотрели депутаты областной Думы. Одна из мер касалась предоставления права на бесплатные горячие обеды школьникам из семей участников СВО.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Добавляется с 1 сентября новая категория. Бесплатное питание будет предоставляться детям, чьи родители участвовали с момента объявления указом президента о начале специальной военной операции, и до завершения специальной военной операции. Это те люди, которые будут участвовать, и участвовали. В этом случае предоставлена будет льгота со дня официального опубликования данного закона, в случае положительного принятия, до принятия Президентом РФ решения о завершении специальной военной операции».

Ещё одна мера поддержки - включение семей участников спецоперации в приоритетную группу при подаче заявок в программу «Свой дом в Арктике».

Алексей Грачиков, первый заместитель министра строительства Мурманской области: «Сейчас речь идёт о том, что мы расширяем категории граждан - получателей. Это в рамках комплексных мер, которые правительство предусматривает с целью поддержки наших земляков и участников спецоперации. Добавляются две категории: непосредственно сами участники и члены их семей. Эти категории также будут у нас приоритетные и первоочередной для получения меры поддержки, наравне с многодетными семьями. И, как следствие, сумма выплат для данной категории граждан будет полтора миллиона рублей».

Вопрос важный, как отметил Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. Уже сейчас многие военные в гарнизонах и ЗАТО стараются строить для себя и своих семей частные дома. Так что такая мера поддержки точно будет востребованной.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я был в Корзуново, был в Печенгском округе. В Корзуново - там сколько жилой застройки, там даже в Заполярном строят дома, чтобы жить в Корзуново. Там рядом, в пяти километрах, Печенга и Спутник. Те же военнослужащие могут, так сказать, строить там жильё индивидуальное, пользуясь нашими льготами, которые вот этот наш законопроект по дому в Арктике».

Ещё один вопрос - социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Здесь тоже есть определённые изменения.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Мы с 1 января 2023 года предлагаем увеличить сумму содержания такой категории детей до суммы прожиточного минимума, который будет установлен у нас на территории региона. Предположительно, эта сумма у нас свыше 22 тысяч рублей. Почти около 23 тысяч рублей. В этом законопроекте мы предусматриваем увеличение суммы на проезд детей к месту отдыха. И эта сумма будет составлять 12 тысяч рублей. И следующая норма, в которую мы предлагаем внести изменения, это увеличение суммы на отдых и оздоровление детей. Эта сумма тоже будет увеличена».

Комитеты, на которых предварительно обсуждались инициативы, предложили принять законы сразу в первом и последующих чтениях.

Депутаты к совету коллег прислушались. Уже со следующей недели некоторые из этих законов начнут работать. В частности, речь о предоставлении горячего питания детям из семей участников СВО.