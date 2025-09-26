Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТА

Первое заседание осенней сессии провели в стенах Мурманской областной Думы. Всего на повестке было более 20 разнообразных вопросов.

Начнём с кадровых. Председатель комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Лариса Круглова теперь наделена полномочиями сенатора от Мурманской области в Совете Федерации. В новой должности она будет находиться ровно год.

Лариса Круглова, сенатор Совета Федерации РФ от Мурманской области: «Сегодня на заседании при наделении меня полномочиями сенатора, я получила от моих коллег напутствия и пожелания. Я думаю, конечно же, с этого всего и начнём свою работу на благо и процветание Мурманской области и своих избирателей. Надо оценить свои возможности работы в комитете. Я думаю, с коллегами мы ещё обсудим, что для нас - для Мурманской области всё-таки важнее. Где представлять интересы Мурманской области».

А вот парламентарий Любовь Черепанова сложила свои полномочия. Все из-за перехода на новое место. Теперь она избранный депутат в Печенгском округе. Коллеги Любови Николаевны попрощались с ней в торжественной обстановке с тёплыми напутственными словами. А затем уточнили для журналистов, что в этом созыве довыборы проводить не будут. Все остаются работать в действующем составе.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Работа только начинается. Летом депутаты работали в своих округах. Работал парламентский контроль, смотрели, как реализовывались государственные программы, как шла программа «На Севере – жить!». Депутаты знают, видели, что в округах делается. Хорошее будет подспорье для работы на следующий год, при рассмотрении бюджета на 2026 год. Мы планируем работать тесно с правительством в октябре над подготовкой бюджета к его рассмотрению в Мурманской областной Думе. В течение октября будет и плановая работа и нулевые чтения бюджета, чтобы депутаты полностью погрузились в бюджет, который нам предстоит рассматривать в Думе в ноябре».

Большая часть заседания парламентариев была посвящена корректировке областного бюджета. Отметим сразу, характеристики в плановом периоде на 2026-й и 2027 годы остаются без изменений.

Виктория Швец, и.о. министра финансов Мурманской области: «Уточнение бюджета вызвано серьёзными причинами. По решению президента Мурманской области предоставили финансовую помощь на рост цен на мазут в размере 2,5 млрд рублей. И мы должны обеспечить свою часть софинансирования к этим деньгам. 1,4 млрд рублей мы должны сейчас поставить в бюджет. Это первая важнейшая причина, почему мы вышли с этим законом сейчас».

Необходимо предусмотреть софинансирование на покупку мазута для бесперебойного прохождения стартовавшего отопительного сезона. Направить бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики и дополнительных мероприятий в сфере обороны и безопасности. Также есть необходимость дополнительного финансирования на льготное лекарственное обеспечение для амбулаторного лечения. Это почти 935 млн рублей.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Кроме того, часть денежных средств при корректировке пойдёт на обеспечение лекарствами и льготным средствами. Это говорит о том, что у нас очень успешно проходит программа диспансеризации. Раннее выявление и, как следствие, обеспечение лекарствами наших людей, чтобы они были здоровы. И, конечно, как нам вчера пояснили на комитете представители Минздрава, по онкологическим заболеваниям значительное удорожание лекарственных средств. Это тоже вызывает необходимость внесения изменений в закон о бюджете. Для того, чтобы обеспечивать надлежащим образом наших людей, у которых выявлены онкологические заболевания».

150 млн рублей будут направлены на социальную поддержку участников специальной военной операции и их семей. А также на приобретение и обеспечение оборудования и обмундирования для мобилизованных. Увеличивается стоимость обслуживания государственного долга.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Это делается для того, чтобы ни одна программа, которая реализуется в нашем регионе, не останавливалась. И мы не отказывались ни от одного обязательства, которые приняли на себя в начале года при принятии бюджета».

Ещё одним рассмотренным депутатами областной Думы направлением стал туризм. Если быть точнее, приведение регионального закона в соответствие с федеральным уровнем. Теперь физические лица тоже включены в понятие лиц, осуществляющих туристскую деятельность, потому что всё чаще самозанятые начали получать аттестацию гидов и вести соответствующую работу. Также в нашем регионе вводят в областной закон понятие «туристско-рекреационный кластер».

Максим Бугаев, и.о. председателя комитета по туризму Мурманской области: «Туристско-рекреационные кластеры часто используют в документах стратегического планирования. Чтобы закрепить этот термин в законе, мы собрали лучшие практики разных регионов РФ. Рассмотрели также предложения, которые были подготовлены коллегами на федеральном уровне, и сформулировали понятие «туристско-рекреационный кластер».

С 2019 года уже ведётся работа по туристско-рекреационному кластеру Хибины. Ещё в то время была подана заявка на развитие обеспечивающей инфраструктуры, когда сам термин отсутствовал в региональном законодательстве.

Максим Бугаев, и.о. председателя комитета по туризму Мурманской области: «Чтобы нам более системно подходить к этому понятию и развивать туристскую инфраструктуру, мы внедряем этот термин в региональное законодательство. Это может быть образование в рамках одного муниципального образования или нескольких. Тот же туристско-рекреационный кластер расположен в границах Апатитов и Кировска. Такая же у нас ситуация с туристско-рекреационным кластером в Беломорье, который расположен в границе Терского и Кандалакшского районов. Есть кластеры, расположенные в границах одного муниципального образования, например, как село Териберка».

В октябре наши парламентарии активно будут участвовать в работе Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «В течение октября месяца будут идти комитеты по всем нашим регионам. У нас первое и второе заседания будут на площадке Мурманской областной Думы. Это два комитета: по правовым вопросам и по межпарламентскому сотрудничеству будут проходить. И вопросы, которые крайне важны, будем выносить на рассмотрение на парламентскую конференцию, которая состоится в октябре месяце в Санкт-Петербурге».

Часть рассмотренных на заседании Думы вопросов касалась ряда законопроектов. Например, законодательная инициатива прокуратуры о запрете продажи безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков в местах массового скопления людей на публичных мероприятиях, зданиях, где ведут образовательную, медицинскую и культурную деятельность, а также при проведении физкультурных и спортивных мероприятий.