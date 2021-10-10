Мурманская областная Дума: VII СОЗЫВ - НОВЫЙ СОСТАВ

Выборы прошли, депутаты получили свои мандаты. По результатам состоявшегося плебисцита Мурманская областная Дума обновилась больше чем на половину. И в четверг, 7 октября, народные избранники собрались на первое заседание в новом составе. Среди новичков, в том числе, оказались некоторые главы районов и муниципалитетов области. Они проявили себя хорошими управленцами, что подтвердили избиратели, высказав своё доверие и избрав их депутатами в региональный парламент.

Олег Самарский, депутат Мурманской областной Думы: «В первую очередь, я хотел бы поблагодарить всех граждан и жителей нашего муниципального округа, Мурманской области. Тех, кто оказал мне доверие в избрании меня депутатом Мурманской областной Думы. И, конечно, самой главной задачей своей вижу на ближайшие пять лет - поддержка того тренда, который набрала область по развитию во многих сферах. Особенно в сфере ЖКХ, благоустройства, во всех социальных проектах. По всем муниципалитетам сейчас мы видим изменения. И в Оленегорске мы видим глобальные изменения по городской среде. Улучшается и система ЖКХ, и, конечно, главное, слышать людей. Этот вот тренд сохранять. То есть, работа в комитетах, чтобы слышать людей и на законодательном уровне поддерживать все те изменения, которые, как мы видим, проходят в нашем регионе».

Новички пришли в Думу не с пустыми руками. У каждого из них есть свой наказ от жителей округов, важные и первостепенные вопросы, которые необходимо решить, чтобы сделать жизнь северян комфортнее и лучше. А главное, каждый осознаёт огромную ответственность, которую они взяли на себя, приняв решение баллотироваться в депутаты.

Алексей Гиляров, депутат Мурманской областной Думы: «В первую очередь мы должны выполнить те обещания, которые мы взяли на себя. Мне это знакомо, потому что я пять раз был депутатом Совета депутатов города Апатиты. Пять раз подряд. И каждый раз, когда идёшь на следующие выборы, подводишь итог тому, что сделано за пять лет. Поэтому, в первую очередь, это все обязательства, которые есть, надо обязательно выполнить».

Вместе с составом депутатов поменялось и распределение сил в думских фракциях. Например, депутатов от КПРФ в новом созыве стало на одного больше. При этом двое - новички. Один из них - Артур Попов, первый секретарь Мурманского обкома партии.

Артур Попов, руководитель фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «Самое главное, самое основное для нас - исполнить те обязательства, которые мы взяли на себя перед нашими избирателями. Это, прежде всего, прекратить вымирание Мурманской области. Самое важное в этом направлении - повысить благосостояния жителей, простых жителей. Только увеличение заработных плат может остановить этот процесс, достаточно печальный процесс. Он длится уже на протяжении почти 30 лет. Потихонечку область уменьшается. Всё просто: надо увеличивать минимальные заработные платы, с этим увеличится заработная плата и окладная составляющая, минимальные тарифные ставки. И, соответственно, тогда заработают полярные надбавки, так как они должны работать по законодательству. Большая работа впереди. Надеюсь, что она будет проведена сообща всеми фракциями. Причём, повторю, главная задача, чтобы наша область, жители, процветали».

А вот представителей от ЛДПР стало аж на три человека меньше. Причём, ни один из депутатов прошлого созыва в новый состав депутатов не вошёл. Теперь за всех тянуть «думскую лямку» предстоит Станиславу Гонтарю. Впрочем, депутат не унывает. Готов работать на благо избирателей и уже возглавил один из комитетов.

Станислав Гонтарь, руководитель фракции ЛДПР в Мурманской областной Думе: «Фракция ЛДПР в Мурманской областной Думе рассчитывает на конструктивную работу. Фракцией ЛДПР будет предложен социальный блок. Это очень объёмный, затрагивающий всех граждан нашего Заполярья. Фракция ЛДПР возглавит комитет по социальной политике и делам молодёжи. Мы продолжим работу в районах, так как мы это делали в предвыборную кампанию, не находясь в стенах областной Думы. Ну, и встречи с жителями. Будем выполнять все чаяния, то, что обещали в предвыборную кампанию. Также социальный блок рассчитан на то, чтобы улучшить жизнь жителей Заполярья».

Изменения произошли и в партии власти. В её составе остались опытные народные избранники, готовые наставлять молодёжь в депутатском труде. Тем не менее, большинство прошедших в Думу, новички. Более того, руководителем фракции стала Ирина Просоленко, которая впервые вошла в состав областного законодательного органа.

Ирина Просоленко, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Мурманской областной Думе: «У нас состоялось первое заседание нашей фракции. Мне доверили руководство самой большой фракцией. Да, действительно, у меня опыта нет. Но у нас есть опытные люди, я уже поняла, сделала для себя вывод, что та команда, которая у нас собралась, она с полной уверенностью и в полную мощь может заверить людей в том, что мы будем работать в их интересах. У нас очень много планов. Те программы, которые нами были приняты, стратегия «На Севере – жить», те предложения людей, которые мы рассматривали в рамках этой программы, мы все эти предложения обязательно внедрим в жизнь. И в ближайшее время уже начнём работу по их реализации. С учётом того, что у нас как раз время, когда начинается формирование бюджета на следующий год, его принятие, мы будем учитывать народные инициативы на развитие наших городов, на улучшение комфортности жизни нашего населения. Это в наших руках. При принятии бюджета, при его рассмотрении, принять те предложения, те обращения людей и руководства муниципалитетов, чтобы в следующем году работать и реализовывать эти программы».

Впервые за несколько созывов состав депутатского корпуса пополнился представителем ещё одной партии. Бывший министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов избрался от Российской «Партии пенсионеров за социальную справедливость». И для Андрея Степановича эта работа не в новинку. Он уже был депутатом в региональном парламенте четвёртого созыва.

Андрей Иванов, руководитель фракции Российской «Партии пенсионеров за социальную справедливость» в Мурманской областной Думе: «За десять лет мало что изменилось, кроме антуража. И значок тот же. Хочу сказать. Во-первых, поблагодарить своих избирателей. Поблагодарить людей, которые оказали мне доверие. Дорогого стоит. Постараюсь оправдать, отработать все наказы, все посылы. Начиная от Умбы, заканчивая Никелем. Много было посещений по области. Что касается работы - чётко следовать программным документам, чаяниям людей».

Андрей Степанович и во время работы депутатом четвёртого созыва, и на министерской должности показал себя человеком конкретным и прямолинейным. Не отступает от своих принципов он и в этот раз. Сразу же заметил, как можно оптимизировать работу депутатов.

Андрей Иванов, руководитель фракции Российской «Партии пенсионеров за социальную справедливость» в Мурманской областной Думе: «Чего бы хотелось избежать в Думе? Демагогии! Первые два дня работы - уже очень много затягивается. Вещи, которые прописаны в регламентах, они определены уже. Зачем их обсуждать? Они на бумаге изложены. Тем не менее, очень много времени уходит вот на это. Кто-то хочет сфокусировать на себе внимание, по-моему, потому что многие вещи очевидны, зачем их ещё раз проговаривать? Это потеря времени. Дума могла бы работать более продуктивно. И сейчас, когда глаз уже отдохнул после предыдущего созыва, побыв в кресле министра, уже видишь, что работа может быть более продуктивной, более энергичной».

На первом заседании народным избранникам предстояло решить кадровые и организационные вопросы. Выбрать председателя Думы, а также трёх его замов. Практически единодушно решили руководство новым депутатским корпусом оставить в руках Сергея Дубового.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Во-первых, сегодня мы должны завершить организационный день. Но мы понимаем, что необходимо работать. Поэтому мы сегодня уже активно включаемся в работу. Мы планируем до обеда завершить все организационные вопросы. А после обеда уже приступить к рассмотрению вопросов по ЖКХ, природопользованию, Министерству финансов, по законодательству. То есть, мы сразу, без всякой раскачки начинаем уже сегодня рассматривать законопроекты, которые внесены правительством Мурманской области. И я хотел бы сказать большое спасибо моим коллегам за то доверие, которое оказали, проголосовав за меня. Я понимаю, что на меня возлагается особая ответственность, как на руководителя законодательного органа. Необходимо организовать работу, тесное взаимодействие с правительством Мурманской области. У нас есть программа, программа «На Севере – жить», реализация национальных проектов, которые работают в Мурманской области. И вот мы должны сделать всё так в тесном взаимодействии с исполнительной властью, чтобы и программа, и проекты, которые реализуются в Мурманской области, успешно воплощались в жизнь».

Его первый заместитель также остался прежним. В этой должности продолжит работать Владимир Мищенко. И он тоже готов потрудиться. За время предвыборной кампании к нему поступило более 400 жалоб и заявлений от избирателей.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Есть малые дела, есть большие дела, есть вопросы, которые должны и будут решать на муниципальном, на региональном уровнях. И есть необходимость выходить по определённым вопросам с инициативой, нарабатывать либо обращения, либо законопроекты, сейчас пока не сложилось окончательно, возможно, придётся выходить и на федеральный уровень. Сегодня буквально в сетях такая мысль промелькнула: мы достигли очередной победы в космосе, а в муниципалитете, я не буду называть, у нас практически в каждом муниципалитете есть проблемы определённые: дворовые территории, дороги, межпанельные швы в домах. Есть чем заниматься. Масса работы. Но я бы, как председатель комитета по законодательству, хотел ещё обратить внимание на то, а это сегодня звучало из уст представителей оппозиционной фракции, вопрос будет у нас серьёзно прорабатываться по изменению организации публичной власти. Сейчас на федеральном уровне внесён законопроект депутатами Клишасом и Крашенинниковым. Будут серьёзные изменения как в закон о госслужбе, так и в 131 федеральный закон «О муниципальной службе». По сути, это закон о публичной власти».

А вот оставшиеся два кресла заместителей заняли депутат от КПРФ Геннадий Степахно и бывший глава администрации Мурманска Евгений Никора. Для него победа в выборах, как и для Андрея Иванова, тоже камбэк в большую политику. Евгений Викторович избирался в четвёртый и пятый созывы областной Думы и даже несколько лет был её председателем. Теперь вернулся с опытом муниципального управленца и новыми инициативами.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Я напомню, что недавно на форуме инициатив, которые организовывала партия «Единая Россия», была актуализирована народная стратегия «На Севере – жить». Именно приоритетами этой стратегии, приоритетами, которые определили почти 46 тысяч мурманчан, голосуя за эту стратегию, высказав почти пол миллиона предложений по всем направлениям, я ей буду руководствоваться. Для меня самое главное - выполнить свои обязательства перед избирателями. И не только перед теми людьми, которые голосовали за меня. Перед всеми мурманчанами, которым не безразличен их город, его будущее, его будущее на ближайшие пять лет. Безусловно, в сфере моих интересов будут вопросы, связанные с региональными задачами. Не только муниципальными задачами. Прежде всего, чтобы я для себя выделил, это комплекс мероприятий по снижению мазутозависимости Мурманской области, обеспечение достойной поддержки из федерального бюджета пока мы идём к выполнению задачи по снижению мазутозависимости - это компенсация выпадающих доходов, в том числе из федерального бюджета».

Ещё один депутат, которого в первую очередь волнуют вопросы ухода от мазутозависимости и компенсации выпадающих доходов, - генеральный директор АО «МЭС» Алла Истомина. Для неё этот созыв - первый опыт работы в должности областного депутата. Более того, она первый и пока единственный представитель регионального парламента, тесно связанный со сферой ЖКХ, профессионал с многолетним опытом работы в этой отрасли.

Алла Истомина, депутат Мурманской областной Думы: «Число мурманчан, которые за меня проголосовали, оно очень большое. Я очень им благодарна и постараюсь сделать всё возможное для того, чтобы оправдать их доверие, их выбор. Повторюсь, это связано и с моей профессиональной деятельностью. В первую очередь, это качество коммунального ресурса - тепло и горячее водоснабжение. И уже с поддержкой и губернатора, и действующей областной Думы мы уже решаем ряд сложных вопросов. В том числе, касающихся Ленинского округа. Но и поставленные вопросы должны быть обязательно решены. И это в своём сегодняшнем выступлении отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он обратил наше внимание на то, чтобы те пожелания, которые хотят видеть в качестве решённых жители, были решены областной Думой».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прибыл на первое заседание Думы для того, чтобы поприветствовать и поздравить депутатский корпус с началом работы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я ещё раз хочу отметить, что у нас, с одной стороны, Мурманская областная Дума обновилась на 60%. Это говорит об обновлении законодательного органа власти. С другой стороны, те новые люди, которые пришли в законодательный орган, имеют очень серьёзный опыт своей работы по своей предыдущей должности. Это и главы муниципалитетов, это и руководители школ, это врачи, это представители сектора энергетики. Это те люди, которые действительно понимают, как строится жизнь. Поэтому я убеждён, что новая областная Дума в плотном взаимодействии с правительством Мурманской области ещё активнее будет решать те самые насущные вопросы, которые сегодня есть. Ну, а вопросы - они очень чётко сформулированы».

Ещё один важный организационный вопрос, который предстояло решить во время первого заседания, наделение сенаторскими полномочиями одного из депутатов. Большинством голосов выбрали Татьяну Сахарову, кстати, тоже новичка в областной Думе. Татьяна Анатольевна - экономист, поэтому планирует включиться в работу комитета Совета Федерации по бюджету.

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации РФ от Мурманской области: «Более 20 лет я работала в бюджетной сфере. Начиная от контролёра подмены и заканчивая руководителем банка. У меня экономическое образование. И, конечно же, абсолютно логично, что всё, что связано с финансами, с формированием бюджета, для меня эта тема комфортна и близка. Поэтому в этом комитете, мне кажется, работать было бы и самой комфортно, и с точки зрения эффективности, чтобы максимально принести пользу нашему региону, было бы абсолютно правильно».

Впереди у депутатов Мурманской областной Думы VII созыва напряжённая работа. В этом году им предстоит рассмотреть проект бюджета на 2022 год и принять ряд важных законопроектов, напрямую влияющих на жизнь в Мурманской области. А поможет им в этом конструктивное сотрудничество между фракциями, взаимодействие с областным правительством и свежий взгляд новых членов депутатского корпуса на проблемы региона.