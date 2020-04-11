Мурманская областная Дума. Время важных решений

Арина Правительство наше делает все, чтобы народ выжил. Какие иски, вы о чем? Туристы завезли вирус, некоторые заболевшие даже карантин не захотели выдержать, пошли заражать всех подряд, вот к ним надо иски Комментарий к новости: Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области собирает пожертвования на поддержку МСП региона

Николай Федорович К. Чем стоять с протянутой рукой, лучше бы разработали алгоритм судебных исков к правительству РФ, правительству региона о компенсациях за введение карантинных мер. А то скоро вообще будет невозможно буд Комментарий к новости: Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области собирает пожертвования на поддержку МСП региона