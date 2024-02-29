Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР

В Мурманск приехали депутаты из других регионов Северо-Запада России. 27 февраля в Мурманской областной Думе и ЦУРе состоялись заседания двух комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России: по экономической политике и бюджетным вопросам, а также по экологии. Тем - более десятка. Все они актуальны для каждого региона-участника ПАСЗР.

Комитет Ассоциации по экономической политике и бюджетным вопросам в первую очередь интересовало создание хороших инвестиционных условий для улучшения финансовой и экономической основы регионов. На повестке 10 вопросов. И ряд из них касаются именно деятельности инвесторов, создания для них комфортных условий работы.

Николай Пустотин, председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Законодательного собрания Ленинградской области: «Для того, чтобы привлечь инвестиции что надо? Надо создать условия. Ну, например, административные условия. Это значит, когда приходит инвестор, его берут под руки, ведут по всем кабинетам. В быстром порядке проходят согласования всего того, что необходимо. Второе направление - это различные налоговые преференции. Налоговые преференции для чего? Нужны для того, чтобы инвестор, который вкладывает деньги в развитие какого-то производства на территории какого-то субъекта, должен понимать, что его проект будет окупаем и за счёт налоговых преференций он сможет как можно быстрее раскрутить своё производство. Это для чего мы делаем? Наша задача, нашего комитета, чтобы доходная часть бюджетов Северо-Западного федерального округа пополнялась деньгами, потому что никакая социальная политика без работы промышленных предприятий быть не может. Поэтому мы сегодня рассматриваем эти вопросы».

Ещё один вопрос, который внёс в повестку заседания комитета депутат Мурманской областной Думы Михаил Павлов, особенно важный для нашего региона. Касается он методики определения норматива стоимости квадратного метра в новостройках, которые возводят в регионах страны. Сегодня, с точки зрения парламентария, проблема заключается в том, что фактическая, то есть рыночная цена, существенно выше, прописанной в методике правительства страны. В результате денег, которые выделяют на льготные ипотеки, может не хватать на приобретения квартиры во вновь построенном доме. Таким образом, считает Михаил Павлов, методику расчёта необходимо пересмотреть. С такой инициативой законодатели ПАСЗР планируют обратиться к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.

Михаил Павлов, председатель комитета Мурманской областной Думы по строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству: «Суть нашего предложения заключается в том, чтобы внести изменения в порядок расчёта стоимости квадратного метра, который установлен методикой на уровне Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на приобретение жилья, вновь построенного в Арктической зоне. Для чего это нужно? Согласно методике, стоимость такого жилья на 2023 год, верхняя его планка, была установлена чуть более 80000 рублей, но реальная его стоимость более 100000. Опять же, если округлять, соответственно, этот разрыв не позволяет в полной мере нашим землякам воспользоваться «Арктической ипотекой», которая принята в прошлом году по поручению Президента Российской Федерации, и усложняет процесс расселения аварийного жилья признанного таковым до 1 января 2017 года. Наше предложение заключается в том, чтобы этот разрыв убрать. Чтобы методикой определялась средняя стоимость квадратного метра жилья в соответствии с рынком. И комитет Парламентской Ассамблеи наше предложение поддержал. Надеемся, оно будет принято и на федеральном уровне».

Ещё один законопроект, который рассмотрел комитет ПАСЗР, касается самозанятых. Депутаты хотят обязать их при постановке на учёт в налоговом органе указывать свои коды ОКВЭД - Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Сейчас их обязаны указывать только индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Самозанятые же просто выбирают виды деятельности из предложенных в приложении «Мой налог». При этом, если в перечне необходимый вид деятельности отсутствует, можно выбрать пункт «прочее». И, по данным налоговой, именно этот пункт выбирают порядка 80% самозанятых граждан. В результате очень сложно понять, чем же конкретно занимается гражданин.

Ирина Иванова, председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга: «Самозанятые - это вообще важный вопрос. Потому что мы с вами подразумеваем малый бизнес. И за последние годы малого бизнеса становится всё больше и больше за счёт самозанятых. Но, к сожалению, мы с вами не знаем, в каких отраслях народного хозяйства они работают. И мы хотели бы привести в соответствие самозанятых, как малый бизнес, вместе с ИП и вместе с коммерческими организациями, которые обязаны установить свой код ОКВЭДа, где, в какой отрасли они работают. И вот это мы и хотели внести в тот самый закон об эксперименте о самозанятых. Он не ухудшает никакого положения, он говорит только об уведомлении, когда ты встаёшь на учёт в налоговой инспекции как самозанятый и имеешь право применять эту систему налогообложения, то ты должен подать и уведомление о применении кода ОКВЭДа по той специальности, в которой будешь работать. В этом и заключается смысл. Смысл, конечно же, глубже, потому что мы понимаем, что отрасли народного хозяйства сегодня для нас важны, и как применяются они, и как им помогать, и как помогать, допустим, малому бизнесу, в каких отраслях, мы должны знать. А для этого налоговая инспекция, к сожалению, вручную вынимает и смотрит какие применяются сегодня коды ОКВЭД. Это облегчение и нам, и любому субъекту, наверное, сегодня будет проще работать и понимать, какие специальности, какие отрасли пользуются успехом, какие будут развиваться дальше. Мне кажется, это главное, чтобы хотя бы понять, так как у нас нет с вами плановой экономики, но хотя бы какой-то план действий мы должны наметит».

В это же время в здании ЦУРа заседал комитет ПАСЗР по экологии. Здесь тоже обсуждали вопросы, актуальные для всего северо-запада страны. Один из них касался необходимости снижения выбросов промышленных предприятий и совершенствования очистных сооружений.

Марина Денисова, заместитель председателя постоянного комитета Законодательного собрания Вологодской области по аграрному комплексу и продовольствию: «Все те очистные сооружения, которые направлены на то, чтобы обеспечить качество чистоты выпусков, которые идут от предприятий, бытовые стоки. Это та работа, которую нужно продолжать, потому что мы все знаем, что изношенность очистных сооружений, водоотведения - это проблема одна из первых, которую нужно решать в плане экологии. Хочется пожелать всем хорошей и серьёзной работы. И сегодня те обращения, которые будут приняты в адрес министра охраны природных ресурсов Козлова, я думаю, это те вопросы, которые, всё-таки, будут решаться».

Актуальна для Мурманской области и тема очистки акватории водных объектов. На территории региона огромное количество рек и озёр. В том числе, в пределах муниципалитетов. Их очистка всегда связана с подготовкой огромных объёмов документов. Депутаты считают, что процедуры необходимо упростить, чтобы муниципальные власти могли каждый год чистить водоёмы, не отвлекаясь на бюрократические процедуры.

Евгений Мишин, заместитель председателя постоянного комитета Законодательного собрания Калининградской области по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку: «Правовое регулирование у нас сейчас не усовершенствовано. В Водном кодексе РФ прописано, что данная очистка должна сопровождаться подготовкой проектно-сметной документации, долгими согласованиями, документами, обоснованием в 10-летний период полезности этих действий. И в том числе использованием федеральных средств на эти цели. Что уже является несостыковкой, если можно так назвать. Мы подготовили обращение к премьер-министру Российской Федерации о том, чтобы этот недочёт убрать, чтобы муниципальные власти могли иметь полномочия подготавливать ежегодно без сопутствующей и этой громоздкой документации к сезону».

Ещё один вопрос касался защиты особо охраняемых природных территорий в совокупности с организацией на них туризма. Мурманской области здесь есть что рассказать. У нас таких территорий много. И практически все они представляют большой интерес для гостей региона.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Прежде всего, если говорить о Мурманской области, а мы гордимся тем, что у нас есть на территории нашего региона. Я хотел бы подчеркнуть, что у нас большая насыщенность особо охраняемыми природными территориями. У нас есть и федерального значения ООПТ, и регионального. И, как вы видите, в последнее время, в последние пять лет Андрей Владимирович Чибис и правительство региона взяло курс на популяризацию наших ООПТ именно с точки зрения развития такого бережного, но при этом интересного туризма на территориях ООПТ. И мы видим, что та инфраструктура, которая сейчас создаётся на наших ООПТ, она востребована. При этом очень важно то, что, если мы берём, допустим, национальный парк «Хибины» или природный парк «Териберка», или Средний, Рыбачий, мы видим, что очень непросто обеспечить доступность этих территорий для туристов, обеспечить при этом сохранность всех, так скажем, природных достопримечательностей. То есть, нам надо обеспечить, с одной стороны, бережное отношение к наследию природы и наших предков, с другой стороны, сделать эти места доступными и интересными для туристов».

Не менее важную тему подняли участники экологического комитета ПАСЗР и по поводу повторного использования многоразовой потребительской тары. Депутаты предлагают возродить забытую советскую практику повторного использования стеклянных бутылок.

Алексей Макаров, председатель комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания Санкт-Петербургу: «Дело в том, что в общем объёме отходов упаковка составляет очень большой объём. И идея о необходимости возрождения той системы, которая раньше была, которая была в нашем детстве, идея многоразового использования упаковки, прежде всего, мы говорим, конечно, о стеклянной таре, она не нова. Это естественно, но требует дополнительного законодательного оформления. Сегодня с коллегами мы хотели концепцию данную обсудить и дальше работать над внесением изменений в федеральное законодательство, которые создали бы механизм, для реализации такой системы».

Как видно из повестки, практически во всех регионах Северо-Запада России возникают очень похожие экологические или экономические вопросы. Именно по этой причине многие депутаты из них предпочитают решать на встречах Парламентской Ассоциации. Сообща справляться с поставленными задачами получается успешнее, да и взаимодействие с федеральным правительством в таком формате получается продуктивнее.