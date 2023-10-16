Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПАСЗР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

В Мурманск приехали парламентарии со всего Северо-Запада России. Здесь состоялось пятьдесят второе заседание постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике. На повестке вопросы, имеющие важное значение для жителей всех представленных на заседании регионов. Депутаты собрались, чтобы решить вопросы, связанные с реализацией мер социальной поддержки.

Одни предлагают расширить, другие немного подкорректировать, чтобы избежать социальной несправедливости и, как следствие, возможной напряжённости среди граждан.

Например, депутаты предлагают увеличить ежемесячные выплаты гражданам, которые ухаживают за инвалидами, а также внести небольшие, но значимые изменения в закон о выплате страховых пенсий родителям, которые ухаживают за ребёнком-инвалидом.

Многие такие вопросы, как считают депутаты, лучше решать сообща. Сил одного региона не всегда хватает. А вот если о необходимости принять те или иные меры, заявляют сразу несколько депутатских групп, проблема для федеральных органов власти становится заметнее. А значит, и шансов на то, что её устранят больше. Для этого 17 ноября 1994 года и была создана Парламентская Ассоциация Северо-Запада России (ПАСЗР). В неё входит 11 регионов, региональные думы которых регулярно взаимодействуют друг с другом, помогают коллегам советом и делом, делятся успешными практиками и решениями в самых разных сферах. В том числе в социальной политике.

Анатолий Осипов, председатель постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике: «В 52-й раз мы собираемся на мурманской земле, в городе-герое Мурманске. Такие встречи у нас проходят раз в полугодие. На сегодняшней встрече у нас будет восемь субъектов РФ. В принципе, повестка понятна и кворум у нас имеется. Если говорить о вопросах, которые сегодня будут рассмотрены, я бы хотел отметить, что каждый из них имеет свою значимость, для определённой категории граждан будет полезен с точки зрения увеличения выплат, систематизации и нормирования подходов к расчёту. Например, инициатива Новгородской областной Думы о выходе на пенсию сотрудников пожарной службы. Есть федерального подчинения сотрудники, есть субъектовые, имеет место разбалансировка. Мы выходим с инициативой выравнивания выхода на пенсию сотрудников именно подчинения субъектового уровня».

Естественно, исходят депутаты, которые приехали в Мурманск, в первую очередь, из проблем, остро стоящих именно в их регионах. Однако актуальны, поднятые вопросы, для всех без исключения. Например, парламентарии обсудили тему справедливого назначения страховых пенсий родителям детей-инвалидов. Как утверждают депутаты, они неоднократно сталкивались с тем, что первым право на выплату страховой пенсии стремится получить родитель, который в воспитании ребёнка не участвует. Второй же родитель, который на самом деле и растит ребёнка-инвалида, в таком случае на выплату претендовать уже не может. Законом этот момент не регулируется.

Лариса Кожевина, председатель постоянного комитета Законодательного собрания Вологодской области по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека: «Один из родителей ребёнка-инвалида может получить досрочную пенсию. Она раньше назначается на пять лет при наличии определённого стажа. И когда у родителей нет спора между собой, кто из них всё-таки получит досрочную пенсию, тогда проблем в правоприменении нет. А вот я столкнулась, и это оказался не единичный случай, когда пенсионного возраста достигает, особенно это актуально, когда родители развелись. Например, ребёнок остался проживать с одним из родителей, а за пенсией обращается тот, кто, в моей ситуации, это отец, который фактически в воспитании ребёнка не принимал участия. Но у социального фонда нет оснований ему отказать, потому что, если нет факта лишения родительских прав, значит, нет оснований в назначении пенсии. И второй родитель, в данном случае - мать ребёнка, которая с тяжёлым ДЦП ребёнка воспитывает, ей было отказано в назначении пенсии. Причём этот случай не единичный. Судебная практика, к сожалению, тоже исходит из того, кто первый обратился при отсутствии факта лишения родительских прав, потому что закон не предусматривает каких-то дополнительных условий».

Представитель законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена Киселёва представила сразу несколько инициатив. Одна из них касалась выплаты социального пособия детям при признании фактора нуждаемости семьи. Депутаты предлагают расширить возрастные границы, когда дети могут претендовать на выплату.

Елена Киселёва, заместитель председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга: «Сейчас мы это пособие платим до 17 лет. В 17 лет большинство детей ещё учится и зависит от своей семьи. Мы предлагаем привести в соответствие с Семейным кодексом РФ - продлить выплату пособия до 18 лет. Хочу ещё раз подчеркнуть, что в социальной политике есть два главных фактора: это адресность и нуждаемость. Поэтому продление сроков выплаты пособия касается нуждающихся семей. Это первый вопрос. А второй вопрос, о котором мы говорили, это социальная помощь ветеранам боевых действий. Этот вопрос считаем крайне актуальным, потому что сегодня и наши добровольцы и те, кто ушел по призыву на СВО, тоже по факту являются ветеранами боевых действий. Какой есть нюанс. Компенсация за коммунальные услуги ветеранам и их семьям предоставляется живущим. А в случае ухода из жизни этой компенсации нет. Нам кажется, что это неправильно и мы хотим выровнять эту ситуацию».

Ещё одна важная тема, поднятая депутатами, - внесение изменений в федеральный закон о страховых пенсиях. Народные избранники хотят дать право на досрочный выход на пенсию женщинам, родившим двух и более детей.

Надежда Дорофеева, председатель комитета Государственного совета Республики Коми по социальной политике: «Сегодня социальный комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России поддержал наш проект федерального закона об исчислении стажа для назначения досрочной пенсии женщинам в возрасте 50 лет, имеющим двух и более детей и отработавшим в районах Крайнего Севера 12 лет и в приравненных районах, к районам Крайнего Севера 17 лет. Некая правовая коллизия существовала при исчислении порядка назначения этой досрочной пенсии. Сегодня суммируется стаж у тех, кто выходит на досрочную пенсию. Для районов Крайнего Севера и районов, приравненных к Крайнему Северу. А вот для женщин, имеющих двух и более детей, почему-то этот подход не применялся. Конституционный суд уже неоднократно указывал на то, что должен быть единообразный подход. То есть, не должно быть дискриминации в адрес женщин, имеющих детей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных, к районам Крайнего Севера. То есть, не суммировался их стаж при назначении досрочной пенсии. Было обращение к Москальковой, уполномоченной по правам человека, где тоже было указано, позиция была высказана, что эта норма действительно ущемляет права женщин и требует обязательного законодательного решения».

Депутаты Мурманской областной Думы тоже нашли, что предложить коллегам. Наши народные избранники выступили с инициативой увеличения размеров ежемесячных выплат гражданам, которые ухаживают за инвалидами и другими нетрудоспособными людьми.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Мурманская областная Дума вносит обращение к председателю правительства Мишустину об увеличении компенсационных выплат для лиц, осуществляющих уход для инвалидов первой группы, также за лицами пожилого возраста, старше 80 лет, и лицами по назначению врача нуждающихся в постоянном уходе. На данный момент эта компенсация составляет 1200 рублей. С 2008 года данная выплата не менялась. МРОТ был у нас 2300 рублей, сейчас МРОТ уже более 16000 рублей. Соответственно, эта сумма нуждается в корректировке. Также лица, ухаживающие за детьми-инвалидами, за детьми-инвалидами с детства на данный момент получают компенсационную выплату в размере 10000 рублей. Данная выплата не менялась с 2019 года. Она соответствовала МРОТ на тот период. Сейчас сумма тоже требует корректировки. Поэтому мы обращаемся к председателю правительства, чтобы выплаты для данных лиц, осуществляющих уход за инвалидами, были увеличены. И данные лица, ухаживающие за инвалидами и получающие данную выплату, ещё не имеют права работать. При выходе на работу данная компенсационная выплата теряется. Это социально значимый вопрос».

По итогам заседания постоянного комитета по социальной политике, вопросы вынесут на конференцию ПАСЗР, где за них уже будут голосовать все депутаты, входящие в Ассоциацию. А после в федеральные органы власти будет направлен ряд обращений от парламентариев всех регионов Северо-Запада России. Депутаты уверены, что при коллективной работе над этими вызовами шансы добиться положительных решений от старших коллег намного выше.