Мурманская областная электросетевая компания предупреждает жителей Колы о предстоящих отключениях

В связи с проведением противоаварийных ремонтных работ с 10.00 до 15 часов 23 ноября в домах №№ 29 и 31 на Советском проспекте, в доме № 2 на улице Андрусенко не будет электричества.

Компания сообщает, что потребителям необходимо принять меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения. При планировании производственного графика необходимо учитывать указанное время проведения ремонтных работ.