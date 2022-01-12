Мурманская областная электросетевая компания сообщает о ремонтных работах

В Мурманске 13 января не будет электричества в домах номер 5 и 7 по улице Нахимова. А 14 января в доме номер 13 по улице Софьи Перовской.

Об отключениях сообщает Мурманская областная электросетевая компания, которая будет производить ремонтные работы. На улице Нахимова не будет света с 9 часов утра, а на улице Софьи Перовской - с 8.00 до 17.00. Такие работы обычно выполняют во избежание крупных аварий.

С графиком отключений можно ознакомиться на сайте предприятия, там же публикуют актуальные новости.