Мурманская областная филармония откроется для зрителей

Старт нового сезона состоится 19 декабря. В 18 часов зрителей приглашают на выступление московского пианиста Алексея Набиулина.

Это первый концерт с начала введения ограничений на работу учреждений культуры. Однако пандемия вносит свои коррективы: рассаживаться в концертном зале зрители будут в шахматном порядке, при себе необходимо иметь медицинскую маску. Ближайшие концерты состоятся без антракта, в одном отделении.

С афишей на декабрь и начало января можно ознакомиться на сайте филармонии. Стоит отметить, что концертный зал не простаивал во время вынужденного карантина, специалисты организовали серию прямых трансляций, для которых специально было закуплено и установлено видео оборудование. Но живое звучание, конечно ничто не заменит.