Мурманская областная филармония стала площадкой форума сторонников партии «Единая Россия» — «Народная программа «На Севере – жить!»

Глава региона Андрей Чибис представил отчёт, в котором были отражены итоги семилетней работы.

Народная программа «На Севере - жить!» выходит за рамки региональной инициативы, и становится полноценным планом развития российской Арктики до 2050 года. Фундамент для этого - экономика. За семь лет в основной капитал региона вложено почти 1 триллион 800 миллиардов рублей. Мурманская область - абсолютный лидер Арктической зоны по числу резидентов и объёму инвестиций. Создано более 5 тысяч новых рабочих мест.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это отчёт большой команды, а не только правительства, это большая работа муниципальных команд, которые трудятся на благо жителей региона».

Наш регион вошел в топ-6 по стране по темпам капитального ремонта жилья. Возрождается и жилищное строительство. Спрос на «Арктическую ипотеку» под 2% вырос за год в полтора раза, а интерес к новостройкам почти в 19 раз.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Мы видим изменения во всех направлениях».

Свой вклад в демографию вносит системная поддержка семей. За семь лет количество многодетных родителей в регионе увеличилось почти на 45%.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы; «Мы долгое время видели критическую ситуацию с оттоком населения, а сейчас видим прирост. Делаем всё, чтобы люди здесь работали и жили в комфорте».

Особый акцент в отчёте был сделан на образовании. Финансирование этой сферы удвоилось и превысило 170 миллиардов рублей. А по качеству знаний и трудоустройству выпускников наш регион занимает лидирующие позиции в России. Открыт Губернаторский лицей, создаётся кампус мирового уровня.

Кардинально изменилась и медицинская сфера. На закупку современного оборудования направлено почти 9,5 миллиарда рублей. Обновлён парк скорой помощи - 186 машин.

Спорт в Заполярье вышел на новый уровень. Реализованы инфраструктурные проекты: построены современный плавательный бассейн в Североморске, инновационный фиджитал-центр, первый в стране духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске, ледовая арена «Имандра» в Мончегорске, реконструирован крытый хоккейный корт в Заполярном. Доля регулярно занимающихся северян достигла почти 63%.

Отдельное внимание участникам СВО. С начала спецоперации на поддержку бойцов и их семей направлено более 4 миллиардов 800 миллионов рублей. Действуют 55 видов помощи. Для возвращения к мирной жизни запущена кадровая программа «Герои Севера».

В рамках форума также провели стратегические сессии по приоритетным направлениям.

А 21 апреля губернатор Андрей Чибис представит свой ежегодный отчёт перед депутатами Мурманской областной Думы.