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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.04.23 19:30

Мурманская областная филармония второй раз принимает участников всероссийского конкурса пианистов имени Крыловой

Впервые к нам в регион на профессиональное состязание приехали ученики Центральной музыкальной школы при Московской и Санкт-Петербургской консерваторий.

Всероссийский конкурс пианистов имени Татьяны Крыловой проходит три дня. Первыми выступали юные музыканты, средняя и старшая группы. Юлия Мищенкова играет на фортепиано 10 лет. Сейчас она студентка Мурманского колледжа искусств. После окончания обучения планирует продолжить учиться в консерватории. На конкурсе она исполнила композиции Баха, Бетховена, Мошковского и Рахманинова.

Юлия Мищенкова, участница конкурса: «Это большой конкурс, это для меня опыт. Любой конкурс - это опыт, но такой особенно. Не всё получилось, но в целом все неплохо. Через игру передаются мои эмоции и переживания. Так легче их выразить».

Судит Юлию и остальных участников профессиональное жюри. Причём, оценки выставляют по специальной системе.

Максим Тавриков, доцент кафедры специального фортепиано Петрозаводской государственной консерватории, член жюри конкурса: «Выставляется оценки по 10-балльной системе каждым из членов жюри определенный балл. За определенные профессиональные моменты, за качество. Балл ставится не за личное восприятие, а по определенным параметрам. По технике, эмоциональному восприятию, насколько человек качественно создаёт образ, который в произведении заложен».

Сергей Главатских, доцент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории, председатель жюри конкурса: «Положение этого конкурса достаточно торжественное, у нас всего три премии на каждую группу. Я знаю, что организаторы очень хотят призёрам устроить концерт в Московской консерватории с оркестром. Это было бы очень круто и празднично, а ребятам бы запомнилось».

Конкурс пианистов в Мурманске проводят во второй раз. В нём принимают участие более 80 ребят из 11 регионов страны.

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы, руководитель конкурса им. Крыловой: «Впервые на Кольской земле проходит профессиональное академическое состязание пианистов, где в жюри только профессиональные пианисты, представители 4 российских консерваторий, Мурманского колледжа искусств и ведущих музыкальных школ Мурманской области. И то, что приезжают ребята из таких регионов, включая центральную школу при Московской консерватории и среднюю специальную музыкальную школу при Петербургской консерватории, музыкальное училище Римского-Корсакова в Петербурге - это самые сильные музыкальные заведения в области искусства нашей страны».

В ближайшее время состоится церемония закрытия конкурса, на которой будут объявлены имена победителей.

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