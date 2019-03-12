Мурманская областная клиническая больница имени Баяндина осваивает новые технологии

Главный врач Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина отчиталась о проделанной в прошлом году работе и поделилась планами на будущее.

Как отметила специалист, каждый пятый пациент в нашем регионе получает медицинскую помощь в областной клинической больнице. Здесь же работает каждый десятый врач региона. Несмотря на нехватку медицинского персонала в регионе, здесь укомплектованность врачами составляет 80%. Показатель неплохой, но главным результатом работы учреждения в прошлом году руководство считает усовершенствование системы контроля качества на рабочих местах.

«Это является основой и базисом для выстраивания всех процессов и для сотрудников, и для пациентов в Мурманской области, - отмечает Александра Будова, главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. – Система контроля распространяется на все сферы деятельности больницы. Это касается и лечения, и совершенствования айти-технологий, и управленческого учёта, и пациентоориентированности, что на сегодняшний день является очень важным».

Кроме того, ведётся большая работа по реализации в Мурманской области нацпроектов - это и борьба с онкологией, и развитие санитарной авиации. Планы колоссальные. Вылетов для транспортировки пациентов к месту высокотехнологичной медицинской помощи планируется больше на 160. Кроме того, в будущем планируется развернуть вертолётную площадку непосредственно на территории больничного комплекса, а ещё одну в городе, для того, чтобы транспортировать пострадавших непосредственно к медучреждению. Пока из отдалённых уголков Заполярья пациентов по воздуху перевозят в Мурмаши и только оттуда на скорой в Мурманск. Развивается и телемедицина. За минувший год центр телемедицины провёл более 2,5 тысячи консультаций. Половина из них была неотложной.

«Областная больница оказалась здесь на переднем рубеже, если сравнивать её с клиниками Северо-Запада. Я являюсь заместителем председателя парламентского комитета по социальной политике и охране здоровья, поэтому бывала во всех лечебных учреждениях, считаю, что наша областная больница стала первой, где приступил к освоению этой серьёзной технологии. И очень хочется, чтобы она развивалась и дальше», - выказывает свои оценки и пожелания Надежда Максимова, депутат Мурманской областной Думы.

Также в планах Мурманской областной клинической больницы - сокращение сроков выявления онкозаболеваний. С этой целью, например, недавно начал работать центр амбулаторной онкоурологии.