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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.05.24 19:30

Мурманская областная научная библиотека готовится принять всех желающих пройти Краеведческий диктант

Акция «Областной краеведческий диктант» приурочена ко Дню рождения Мурманской области.

Жители Мурманска всё чаще спрашивают книги об истории Кольского Заполярья, утверждают сотрудники научной библиотеки, где готовятся к предстоящему Краеведческому диктанту.

Анна Токарева, главный специалист отдела краеведения Мурманской областной научной библиотеки: «Наша культурно-просветительская акция «Областной краеведческий диктант» проходит уже третий год подряд и интерес к нашему краю растёт с каждым годом, особенно у молодого поколения. Этому мы очень рады и хочется всех пригласить поучаствовать в Областном краеведческом диктанте. В нём может принять участие каждый желающий, если ему исполнилось 12 лет».

В этот раз для Краеведческого диктанта свои двери откроют 90 учреждений по всей области. Это на 37 организаций больше по сравнению с прошлым годом. Для каждого теста экспертная группа создаёт совершенно разные и неповторяющиеся вопросы, которые охватывают все сферы жизни Кольского полуострова.

Анна Токарева, главный специалист отдела краеведения Мурманской областной научной библиотеки: «Хочется какой-то новизны. Смотрим, какое определенное количество вопросов по экономике, по географии, чтобы они были примерно, скажем так, одинакового количества. Отдельные вопросы посвящены личностям нашей Мурманской области».

Пока все вопросы хранятся в строжайшем секрете, муниципалитеты получат их только накануне проведения диктанта.

Журналисты «Арктик-ТВ» решили не ждать официального старта акции и организовали своё испытание, чтобы узнать, как хорошо сотрудники телекомпании знают Кольский край…

А свои знания о Кольском Заполярье вы сможете проверить 17 мая в 14 часов дня в Мурманской областной научной библиотеке или на других площадках акции в регионе.

Результаты Краеведческого диктанта станут известны 31 мая.

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