Мурманская областная научная библиотека отмечает юбилей

Ровно 50 лет назад «научка» переехала в новое на тот момент здание на улице Софьи Перовской.

Прежде чем разместиться в привычном здании, библиотека сменила несколько адресов. Изначально она располагалась на Жилстрое. А в начале Великой Отечественной войны была эвакуирована в Мончегорск. Затем в разные годы она совершила ещё несколько переездов. Но везде не хватало места для хранения фондов и здания не соответствовали библиотечным условиям. Читатели сетовали, а сотрудники ждали строительства нового здания, которое постоянно откладывалось.

В 1965 году началась стройка. Почётный гражданин Мурманска Борис Наумович Веллер вспоминал, что под первую плиту фундамента заложили серебряный рубль. И ходит легенда, что он оберегает здание от старения. 22 апреля 1970 года случилось долгожданное событие – библиотека обрела новой дом. Дворец книги площадью в 6 тысяч квадратных метров, рассчитанный на миллион томов, открыл свои двери для читателей.

Сегодня Мурманская областная научная библиотека меняет свой облик, следуя современным веяниям. Здесь не только читают книги, но и проводят культурные вечера, встречи с деятелями искусств, научные конференции. Есть кружки и образовательные группы. Даже книги из хранилища можно читать онлайн, если нет возможности приехать в библиотеку. Но самое главное, несмотря на изменения, «научка» в первую очередь всегда остаётся домом книг, а её сотрудники с радостью ждут встречи с любимыми читателями.