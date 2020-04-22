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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.20 19:30

Мурманская областная научная библиотека отмечает юбилей

Ровно 50 лет назад «научка» переехала в новое на тот момент здание на улице Софьи Перовской.

Прежде чем разместиться в привычном здании, библиотека сменила несколько адресов. Изначально она располагалась на Жилстрое. А в начале Великой Отечественной войны была эвакуирована в Мончегорск. Затем в разные годы она совершила ещё несколько переездов. Но везде не хватало места для хранения фондов и здания не соответствовали библиотечным условиям. Читатели сетовали, а сотрудники ждали строительства нового здания, которое постоянно откладывалось.

В 1965 году началась стройка. Почётный гражданин Мурманска Борис Наумович Веллер вспоминал, что под первую плиту фундамента заложили серебряный рубль. И ходит легенда, что он оберегает здание от старения. 22 апреля 1970 года случилось долгожданное событие – библиотека обрела новой дом. Дворец книги площадью в 6 тысяч квадратных метров, рассчитанный на миллион томов, открыл свои двери для читателей.

Сегодня Мурманская областная научная библиотека меняет свой облик, следуя современным веяниям. Здесь не только читают книги, но и проводят культурные вечера, встречи с деятелями искусств, научные конференции. Есть кружки и образовательные группы. Даже книги из хранилища можно читать онлайн, если нет возможности приехать в библиотеку. Но самое главное, несмотря на изменения, «научка» в первую очередь всегда остаётся домом книг, а её сотрудники с радостью ждут встречи с любимыми читателями.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
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Алекс
22.04.20 14:31
И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД
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Rjynetyysq
22.04.20 11:30
Рукша - хороший специалист, он знает много про Арктику, но он не политик и стать таковым, при всем его желании, у него не выходит. А Росатому нужен именно политик - хороший «решала» с хваткой, способн
Комментарий к новости:«Росатому» требуется «смотрящий» за Арктикой
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