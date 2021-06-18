Мурманская областная научная библиотека попала в топ-10 рейтинга федеральных и региональных библиотек «ЛитРес». Она заняла 5 место в списке.

Электронная библиотека «ЛитРес» популярна и востребована среди читателей нашей «научки». Сейчас фонд областной библиотеки в «ЛитРес» составляет более 23 тысяч книг. Их пользователи могут брать бесплатно, и читать с мобильных устройств. Число активных читателей составляет более 16 тысяч человек. Отмечается, что взрослая аудитория предпочитает по саморазвитию, самопознанию и психологии. Также в последнее время увеличилась популярность аудиокниг.