Мурманская областная научная библиотека представила новую выставку, приуроченную к 80-летию образования Карельского фронта

На ней собраны периодика, фотографии и исторические собрания военной поры. Также сотрудники культурного учреждения могут помочь найти книгу только по одному цвету обложки.

В зале «Русская Арктика» Мурманской областной научной библиотеки начала работу выставка печатных изданий «Битва за Север». На экспозиции, посвящённой 80-летию образования Карельского фронта, можно найти любопытные документы с описанием действий морских десантов, протоколы допросов военнопленных, а также уникальные материалы об использовании оленьего транспорта и отрядов собак для снабжения воинских частей и эвакуации раненных.

Марина Орешко, специалист Мурманской областной научной библиотеки: «Есть интересная книга, рассказывающая о Петсамо-Киркенесской операции, в которой много воспоминаний и дневниковых записей. Она открывает неизвестные страницы войны на севере».

Помимо выставки серьёзной исторической направленности, в «научке» есть необычная «цветная» экспозиция. Сегодня, к примеру, на полках разместили книги с синими обложками. Такое колористическое решение специалистами библиотеки сделано неспроста. Дело в том, что читатели просят выдать литературу, забыв её название, а в памяти остаётся лишь образ переплета.

Татьяна Иванова, специалист Мурманской областной научной библиотеки: «От обложки зависит, например, книга синяя, то она более камерная и интровертная, тем более она глубокая. А вот красная была экспрессивная и динамичная. И книги такие же».