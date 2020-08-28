Мурманская областная научная библиотека приглашает принять участие в конкурсе литературных мемов

Жёстких условий и рамок у этого творческого состязания нет, всё зависит от фантазии автора. Единственное, мем должен быть оригинальным, на русском языке и в распространённом графическом формате jpeg. Он не должен содержать ненормативную лексику и нарушать законодательство.

Лучшие работы будут опубликованы в сообществе мурманской «Научки» в соцсети «ВКонтакте». Победителей выберет компетентное жюри в декабре нынешнего года.

Срок приёма заявок - до 30 ноября.