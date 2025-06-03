Мурманская областная научная библиотека стала местом для проведения неформальной встречи «Время семьи»

Её участники совместно прорабатывали вопросы формирования благоприятной среды для создания и жизни семей на Кольском Севере.

Дарья Селиванова - многодетная мама. Старшему ребёнку уже 14 лет, а младший – четвёртый по счёту - ещё на подходе. В ожидании новой жизни северянка решила поделиться своим опытом материнства. Вместе с другими мамами обсудить, чего не хватает большим и маленьким семьям нашего края.

Дарья Селиванова, многодетная мама: «Больше чего-то для детей хотелось предложить. Сейчас этого недостаточно? Скорее всего, да. Это, конечно, есть, но мне бы хотелось, чтобы это расширялось. Чтобы дети чувствовали поддержку не только от семей, родителей, но и от государства. Чтобы могли куда-то обратиться, получали больше развития, образования. Дошкольного образования, например».

Семейный митап разделен на четыре стола. За каждым поднимают важную тему: жильё – то, с чего начинается построение семьи, корпоративная демография – создание условий на предприятиях и сохранение рабочих мест для беременных и молодых мам. Кстати, основной резерв сейчас в Мурманской области - это девушки 30-39 лет. И ещё два тематических блока связаны с воспитанием малышей: взаимодействие родителей и детей в части психологии, а также жизнь родителей в новой семейной системе.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Кстати, один из элементов прошлогоднего митапа уже работает. Родовая сумка - набор из 18 предметов, которые получает женщина, поступающая в учреждения родовспоможения. Сама идея витала в воздухе, её в разных регионах по-разному реализовывали, но мы её сделали, в том числе, благодаря инициативе, возникшей в прошлом году. Оформили её, сформировали, заложили деньги в областном бюджете и уже запустили».

Во встрече участвуют молодые семьи, многодетные мамы, семьи участников СВО. Помощь в формулировании идей за столом оказывают эксперты – это представители общественных организаций.

Юлия Трифонова, руководитель общественной организации «В защиту жизни», руководитель организации «Защита материнства»: «Те предложения, которые рождаются в живом диалоге, живой беседе и обсуждениях, как правило, они самые близкие к жизни. И их, правда, потом можно брать, применять на пользу семьям с детьми».

Наталья Кануткина, руководитель региональной общественной организации поддержки многодетных семей «Многодетные Заполярья»: «Моё мнение, что таких мероприятий очень мало в городе. В частности, я говорю про своих подопечных, про многодетных. Все говорят про популяризацию многодетности, а как это делать, многим непонятно. Я очень надеюсь, что сегодня мы поговорим о вопросах многодетности, как популяризировать этот социальный слой. Надеюсь, на плодотворную работу всех спикеров и семей, которые здесь».

Подобные стратсессии помогают чётко понять, чего ещё не хватает нашим семья и решать эти вопросы. Чтобы на севере не просто можно было жить, но делать это хорошо и с любовью.