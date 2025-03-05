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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.03.25 19:30

Мурманская областная станция переливания крови отмечает памятную дату – 85-летие со дня основания

«Максимум пользы для больного и никакого вреда донору» - главный принцип работы Мурманской областной станции переливания крови. В этом году ей исполнилось 85 лет.

Мурманская областная станция переливания крови отмечает памятную дату – 85 лет со дня основания. Торжественная церемония чествования работников учреждения состоялась в Центре управления регионом.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Склоняю голову перед вами за ваш повседневный труд. Это крайне важно для наших жителей… Отдельная благодарность ветеранам, которые работают не один год, показывают пример того, как надо любить свою профессию молодому поколению».

Министерство здравоохранения регулярно проводит работу по обновлению оборудования станции.

Михаил Пашковский, начальник Управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Мурманской области: «За последние пять лет проводилась огромная работа по оснащению нашей станции медицинским оборудованием, мебелью, проводились ремонты. За последние годы потрачено порядка 65 млн рублей областных средств на эти цели. Дополнительно закуплен автобус, чтобы бригада станции выезжала в муниципальные образования проводить заготовку крови».

Ирина Строганова, главный внештатный трансфузиолог Министерства здравоохранения: «Сейчас у нас всё замечательно. У нас автоматизированный процесс заготовки, изменилась конфигурация пакетов - раньше были сдвоенные, сейчас встроенные пакеты, текучесть лучше, сроки лучше, функциональное состояние эритроцитов замечательное».

Донорское движение в нашем регионе так же активно развивается. В 2024 году кровь сдали несколько тысяч человек.

Алексей Мухин, главный врач Мурманской областной станции переливания крови: «Донорство – это очень важно. В нашей области оно очень хорошо развито - многие участвуют в донорстве. Каждый год порядка 5000 человек приходят на станцию, производят порядка 13000 донаций. Нам этого вполне достаточно, чтобы обеспечить всю область нашими компонентами».

За многолетний труд и высокий профессионализм сотрудникам учреждения вручили и благодарности губернатора Мурманской области.

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