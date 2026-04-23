Мурманская областная станция переливания крови пополнилась новыми донорами

Добровольцами стали волонтёры «Молодёжки Народного фронта».

Донорская кровь нужна всегда. В любой момент она может спасти чью-то жизнь. Для многих добровольцев это уже не разовая акция, а постоянная практика. Сегодня на Мурманской областной станции переливания крови – волонтёры «Молодёжки Народного фронта».

Евгений сдаёт кровь уже в четвертый раз, но впервые стал донором по воле случая.

Евгений Вофштейн, донор, участник «Молодёжки Народного фронта» Мурманской области: «Шёл по улице, увидел баннер, пришёл в станцию переливания крови. Это, как минимум, полезно и это помощь другим, кто может в этом нуждаться».

Сама донация в среднем занимает около десяти минут. Далее кровь проходит несколько проверочных этапов, после чего её отправляют туда, где она нужна прямо сейчас. А донору приходит оповещение.

Алексей Мухин, главный врач Мурманской областной станции переливания крови: «В прошлом году к нам постоянно приходили до пяти тысяч доноров, 800 были первичные, произвели 11 тысяч донаций. Нам этого количества хватает, чтобы обеспечить медицинские организации. У нас даже образуется очередь, так как жители Мурманской области очень отзывчивые и доброжелательные, стремятся помочь».

На станции ежедневно сдают кровь от 30 до 60 доноров, также работает выездная бригада по населённым пунктам области. Донором может стать любой здоровый человек старше 18 лет с весом более 50 килограммов, не имеющий медицинских противопоказаний. Перед сдачей крови каждый проходит обязательное обследование.

Алексей Мухин, главный врач Мурманской областной станции переливания крови: «К празднику, именно к нему коллективы стараются прийти. Например, из МЧС приходили, медколледжа, сегодня будет Народный фронт сдавать, планируется мореходное училище».

Юлия Писарева, донор, участница «Молодёжки Народного фронта» Мурманской области: «Наш куратор дал клич, а я совсем недавно в «Молодёжке Народного фронта», подумала - это шанс быть полезной, помочь людям».

Для записи на донацию можно обратиться в областную станцию переливания крови по телефонам: 8 (8152) 25-02-61, 8 (8152) 25-15-78, 8 (958) 587-04-64, 8 (958) 587-04-65.