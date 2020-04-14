Мурманская областная станция переливания крови приглашает доноров

В настоящее время наблюдается дефицит крови 1-й группы положительного и отрицательного резус-факторов, а также кровь 4-й группы с отрицательным резус-фактором.

18 апреля состоится повторное обследование доноров, проживающих в Мурманске, Североморске, Коле и Кольском районе, которые сдавали кровь или плазму до 18 октября прошлого года.

Необходимо предварительно записаться и в ответ получить SMS-приглашение. Дополнительную информацию можно узнать по телефону указанному Мурманской областной станции переливания крови 8(8152) 25-02-61 - с 13.00 до 17.00.