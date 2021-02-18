Мурманская областная станция переливания крови приглашает доноров для пополнения запаса антиковидной плазмы

130 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+59), Печенгском районе (+17) и Североморске (+12).

Региональный оперштаб по борьбе с пандемией так же сообщает, что в Мурманской области сформирован запас антиковидной плазмы, которая используется для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Тем не менее, Мурманская областная станция переливания крови приглашает доноров в возрасте от 18 до 55 лет, переболевших COVID-19. При этом нужно подтвердить, что у вас был коронавирус документально и сдать тест на антитела.

Принимает решение о допуске донора до сдачи только врач-трансфузиолог. Желающим сдать кровь для лечения больных ковидом, необходимо записаться по телефону в рабочие дни с 13.00 до 17.00 - (8152) 25-02-61, Мурманская областная станция переливания крови.

В преддверии 23 февраля и 8 Марта оперштаб разъяснил правила проведения детских праздников. Торжественные события можно организовать в пределах одного класса или группы. Без участия родителей, а только с привлечением работников образовательной организации.

С учётом эпидобстановки в Мурманской области проведение праздничных мероприятий в детских садах, школах, гимназиях, лицеях, профессиональных образовательных организациях и учреждениях допобразования детей возможно при соблюдении этих условий.