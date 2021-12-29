Мурманская областная ветеринарная лаборатория осваивает новое оборудование

Заполярье защищено от генномодифицированных продуктов, потому что Мурманская областная ветеринарная лаборатория продолжает свою важную работу. Совсем недавно сотрудников порадовали новым оборудованием.

Мурманская областная ветеринарная лаборатория - единственное диагностическое учреждение в нашем регионе, которое занимается исследованиями объектов животного мира на инфекционные болезни.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Это очень важная работа, которая проводится специалистами лаборатории, потому что здесь исследуется не только продукты питания, которые поступают в наш регион, которые производятся в нашем регионе, начиная от молочной, заканчивая рыбной продукцией, анализ на различные вредные вещества, бактерии, сальмонеллёз, и другие виды».

Об этих специалистах много не говорят, однако, от их масштабной работы зависит здоровье жителей региона. Микробиологи, токсикологи, ветеринарные врачи ежедневно досконально проверяют поступившее сырьё и готовую продукцию. При таком ритме работы оборудование изнашивается, технику необходимо регулярно обновлять, что происходит раз в 10 лет.

Ольга Белак, директор Мурманской областной ветеринарной лаборатории: «В этом году, в частности, у нас была приобретена приставка, которая позволяет определять наличие ртути в пищевых продуктах и кормах сельскохозяйственных для животных. Кроме этого, мы приобрели термостаты, которые позволяют выращивать при определенной температуре микроорганизмы, которые являются возбудителями заболеваний, муфельные печи, гомогенизатор».

Совсем скоро Новый год и праздничные столы северян будут ломиться от различных блюд. Однако, как вы поняли, переживать насчёт их качества точно не стоит, ведь в областной ветеринарной лаборатории сырьё проходит проверку на различные заболевания, среди которых бруцеллез, грипп птиц, бешенство и другие.