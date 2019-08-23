«Мурманская осень» начинается в выходной день

Фестиваль «Мурманская осень» стартует в областном центре уже в эти выходные. Более четырёхсот участников из самых разных уголков Кольского Заполярья продемонстрируют свои таланты в четырёх номинациях на 13 площадках Мурманска.

Фестиваль «Мурманская осень» пройдёт уже в третий раз. Главная задача – открыть и представить северянам таланты соотечественников, которые, не будучи профессиональными артистами, прекрасно поют, танцуют и даже исполняют цирковые номера. Число участников растёт, в этом году их уже более четырёхсот. Больше всего мурманчан, и это объяснимо, ведь главная тема нынешнего фестиваля – самый большой город за Полярным кругом.

«Фестиваль проходил в 2014 году, затем в 2016-ом, теперь проводим его в 2019 году, - говорит Елена Наймушина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска. - Количество площадок увеличено. Если раньше проходил фестиваль во всех округах, каждый день по три площадки, их было девять, то в этом году у нас тринадцать. Очень много поступило в этом году заявок. Представлены четыре номинации: вокальное искусство, хореография, художественное чтение и оригинальный жанр».

Уже в эти выходные горожане смогут познакомиться с новыми талантами. Среди участников есть как опытные, так и новички. Специально для этого мероприятия сформировано компетентное жюри, которое выберет победителей. Их будет ждать сцена гала-концерта 7 сентября, в сердце города на площади Пять Углов. Организаторы обещают, без подарка не останется никто – все участники получат памятные сувениры и дипломы фестиваля.

«В этом году библиотеки - наши интеллект-центры будут принимать участие в этом фестивале, - сообщила Елена Наймушина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска. – Они тоже подготовили программу - квесты, игры на тему краеведения, знаний истории нашего города. Я думаю, это тоже будет интересно».

Фестиваль стартует 24 августа и пройдёт 25, 30 и 31 августа на следующих площадках города: 24 августа в школе № 33 (ул. Крупской, 33, в скверах на ул. Ленинградской и у памятника «Ждущей»); 25 августа – на площадке у ДК «Первомайский» (ул. Торцева, 14), в гимназии № 1 (ул. Связи, 30) и в сквере на Хлобыстова. 30 августа – в школе № 28 (ул.Чехова, 11), в 10-й гимназии (улица Баумана, 11), в детском городке «Сказка и в Росляково на площади ДК «Судоремонтник» (ул.Заводской, 1).

Завершится фестиваль 31 августа в сквере на улице Зои Космодемьянской, в школе № 23 по адресу: Лыжный проезд, 8 и в 50-й школе на ул.Орликовой, 35.

Все четыре дня фестиваль будет проходить с 14 до 16 часов.