«Мурманская осень» оказалась богатой на таланты

«Мурманская осень» - фестиваль, который объединяет талантливых и активных горожан. В минувшие выходные конкурс прошёл на трёх площадках: танцы, песни и множество творческих номеров смогли увидеть все, кто решил присоединиться к уличному празднику.

Окончание лета не повод отказываться от уличных мероприятий. Конкурс «Мурманская осень» не стал исключением. Сразу на трёх площадках города организаторы провели красочный праздник, во время которого все участники смогли продемонстрировать свои таланты. На площадке возле школы № 28 собираются семьями, некоторые родители приходят, чтобы поддержать детей – начинающих звёздочек во время выступлений.

«Мы ярые болельщики своих детей, - говорит Анастасия Костюченко, мурманчанка. - У нас дети выступают на фестивале, мы их поддерживаем. Репертуар у них интересный, он посвящён городу, любви к городу и они всю душу отдают, участвуя в таких концертах».

Все участники фестиваля занимаются творчеством непрофессионально, но это не мешает им прекрасно петь или танцевать, некоторые даже выступают в оригинальном жанре - это и акробатические номера, сатира или современная поэзия. Конкурс «Мурманская осень» представлен в четырёх номинациях, его организуют во всех районах областного центра.

«Наконец-то «Мурманская осень» добралась и до Больничного городка, - отмечает Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Хорошо, что здесь есть и детская площадка, и окна заменены. А теперь здесь большой праздник. Мы будем стараться развивать этот микрорайон».

Отборочный тур для самых креативных коллективов города состоялся и в детском городке «Сказка». Здесь можно было не только услышать песни о Мурманске и о родном крае, но и оценить внеконкурсную программу. Из динамиков раздавались кубанские, русские народные и турецкие песни.

«На наших площадках проводятся такие прекрасные фестивали, - говорит Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – Радует, что дети наши талантливые».

Солдатская каша – традиционное блюдо праздников под открытым небом. Подкрепиться можно на месте, а потом снова продолжать рисовать мелками, участвовать в играх и танцевать. «Праздник замечательный, мы здесь бываем часто, так как живём рядом, - рассказывает Надежда Соколова, мурманчанка. - А сегодня музыка играет, мы кашу ели, чай пили. Всё хорошо!».

Не обошел стороной праздник и мкр.Росляково. На заполярной сцене старейшего микрорайона Мурманска публике обеспечивают хорошее настроение артисты. Ведущие между тем стараются «разогреть» участников фестиваля, чтобы самодеятельные номера и выступления проходили под бурные овации.

«Этот фестиваль – прекрасная возможность проявить себя, показать свои талант в различных видах искусства: пении, танце, в литературном чтении, в оригинальном жанре, - говорит Ирина Матвеева, заведующая детским садом № 46 города Мурманска. – У нас замечательные дети».

Сергей Веллер, депутат Совета депутатов города Мурманска, отмечает: «Фестиваль «Мурманская осень» выходит третий раз на просторы нашего города, а в этом году она впервые добралась до Росляково. Здесь замечательные коллективы и ребята, это очень приятно».

Оценивать все выступления конкурсантов будет специальная инициативная группа, которая выберет лучших участников. Победители и призеры выступят на гала-концерте фестиваля, который пройдёт 7 сентября на площади Пять Углов.