Мурманская полиция ищет граждан, устроивших перестрелку в центре города

По информации дежурной части УМВД России по г.Мурманску, сообщение о стрельбе на площади Пять Углов поступило в 17.30 3 декабря. Очевидцы сообщили, что группа граждан, грубо нарушая общественный порядок, произвела не менее 5 выстрелов из оружия. Инцидент произошёл возле отеля «Меридиан».

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Очевидцев просят сообщить в полицию по телефону 02, анонимность гарантируется.