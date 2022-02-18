Мурманская полиция раскрыла кражу бытовой техники

В дежурную часть отдела полиции № 3 по городу Мурманску с заявлением о краже обратился представитель магазина бытовой техники.

Неизвестный молодой человек похитил беспроводные наушники стоимостью 18 тысяч рублей. На записи с камер видеонаблюдения отчётливо видно, как подозреваемый зашёл в торговый отдел и взял интересующий его гаджет. После этого мужчина положил устройство в пакет, специально оборудованный для обхода «антикражной» системы магазина.

Установив личность подозреваемого, стражи правопорядка выяснили, что 38-летний гражданин уже не первый раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. В отношении северянина возбуждено уголовное дело - ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.