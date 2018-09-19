Мурманская полиция разыскивает подозреваемого в краже сотовых телефонов

В дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудника салона сотовой связи, расположенного в Ленинском округе. По словам работника магазина, один из посетителей вынес из торгового зала два мобильных телефона общей стоимостью не менее 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, но задержать преступника по горячим следам не удалось.

По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина, которому на вид 25-30 лет, рост 165-180 см, среднего телосложения. Был одет: спортивный костюм тёмно-синего цвета, синяя футболка, тёмные кроссовки с подошвой белого цвета. При себе имел пакет чёрного цвета.

Просьба всех, кто знает разыскиваемого, сообщить об этом в отдел полиции по телефону «02».