Мурманская поликлиника №1 приобретает новый облик

Совсем скоро там будет закончен капитальный ремонт отделения. Работы ведутся в рамках реализации нацпроета «Здравоохранение».

За более чем полувековую историю мурманской поликлиники №1 в отделении специализированной медицинской помощи капитальный ремонт не проводился ни разу. Национальный проект «Здравоохранение» позволил всего за два месяца полностью обновить кабинеты хирурга, лора, офтальмолога и ревматолога.

Роман Пономарев, депутат Мурманской областной Думы: «Материалы современные, материалы достаточно эстетичные, пол очень практичный для поликлиники. Деньги потрачены не зря. Деньги потрачены для комфортного пребывания здесь и пациентов, и медперсонала».

В порядок привели целое отделение, но работы на этом не заканчиваются - здания поликлиники №1 требуют полной реконструкции как на улице Шмидта, так и в других филиалах города.

Сергей Агеев, главный врач поликлиники №1 г.Мурманска: «Запланированы большие работы по ремонту фасада, кровли, входной группы филиала на улице Карла Маркса, 52. Сейчас идут большие работы по полной реконструкции здания на улице Лобова, 65».

Все работы проводятся в рамках национального проекта, на федеральные деньги.