Мурманская прогимназия №61 стала одним из участников федеральной программы по модернизации школьных систем образования
А в этом году преображением внешнего и внутреннего облика школы занялись вплотную. Здесь уже обновили кровлю, завершены подготовительные работы полов, стен и потолков. Укладывают кафельную плитку, установлены направляющие под облицовочные панели.
Елена Рахуба, директор прогимназии №61: «Мы занимаемся внутренней отделкой первого, второго и третьего этажей. Отделочные работы выполняем все полностью».
Запланированы работы по устройству системы противопожарной защиты и по охранно-тревожной сигнализации.
Светлана Воробьева, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска: «В каждое учреждение, которое участвует в данной программе, будет закуплено новое оборудование и новая мебель. И наши ребята с 1 сентября уже придут в обновленные пространства с новым оборудованием и мебелью».
В настоящее время по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» в Мурманске ремонтируют ещё 5 образовательных учреждений. В прогимназии же работы опережают график и объект, скорее всего, сдадут раньше, чем планировали.
Елена Рахуба, директор прогимназии №61: «Мы все будем рады … Я хочу, чтобы наши ученики вошли в нашу школу-сказку».
В новом учебном году в эту школу пойдут более пятисот мурманчан. Здание обретёт новый облик и будет радовать ребят. Однако кое-что старое всё-таки сохранится. По желанию персонала и директора в прогимназии оставили нетронутой зеркальную стену в актовом зале. Этот элемент будет своеобразным историческим экспонатом.