Мурманская прогимназия №61 впервые за годы работы дождалась капитального ремонта

Масштабная реконструкция - настоящий подарок для детей и учителей, ведь после неё они будут учиться и работать в современном учреждении.

Здание 61-й прогимназии построено в 1964 году. За это время здесь ни разу не было капитального ремонта. Естественно, проблем накопилось немало, одна из главных – прохудившаяся кровля. Но теперь эти беды уходят в прошлое.

Елена Рахуба, директор прогимназии №61: «Это, наверное, во многих школах такое есть. А тут нам кроме кровли и фасада проведут и внутренние работы. Мы счастливы просто. Хочу сразу сказать, что у нас замечательные подрядчики. Они работают с утра до ночи и в субботу, и в воскресенье. Я очень им благодарна. С 1 сентября мы точно сюда войдём. Нам все это обещают. И мы в это верим».

Реконструкция стала возможной благодаря федеральной президентской программе капремонта, поддержке правительства Мурманской области и администрации города. Работа закипела молниеносно, на помощь пришли даже неравнодушные родители.

Татьяна Золотарева, мама первоклассника: «Мы приезжали большими коллективами, классами с родителями, помогали выносить мебель. Помогали что-то разбирать, что-то переносили, что-то забирали на хранение, что-то перевозили. Делали всё, что нужно было учителям школ».

На объекте работают несколько подрядчиков, у всех разделены обязанности. Одни ремонтируют фасад, другие делят между собой работы во внутренних помещениях и на кровле.

Олег Дайнеко, представитель подрядной организации: «Наша компания занимается работой по фасаду. Сейчас разобрали старую отмостку, разобрали гидроизоляцию цокольного этажа и фундамента, завезли леса. Будем приступать в ближайшее время к установке лесов. Пока никаких сложностей нет, с инженерами в постоянной работе».

Виталий Лысак, представитель подрядной организации: «Проводим полностью капитальный ремонт внутренних помещений. Будем стараться делать красиво. Полы, стены, потолок будут новые абсолютно. Замена сантехники, радиаторов».

На время ремонта школьников, которых здесь более 500, распределили по другим учреждениям. Таким образом, дети не прерывают учебный процесс. А после ремонта они увидят уже совсем иное здание – современное и оснащённое всем необходимым для комфортного обучения.

Диана Кузнецова, министр образования Мурманской области: «120 млн рублей – сумма, которая предусмотрена на выполнение ремонта, который охватит практически все пространства, включая внешний вид. Обновленный фасад, кровля, актовый зал, в котором мы находимся, и учебные помещения будут преобразованы и, безусловно, повысят качество образования, сделают комфортным пребывание наших воспитанников».

За последние 5 лет была отремонтирована каждая 7 школа региона. А в этом году 18 таких объектов попали в программу капитального ремонта и 8 из них находятся в Мурманске.