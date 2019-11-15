Мурманская школа № 18 отметила полувековой юбилей

На праздничное мероприятие в концертном зале образовательного учреждения собрались не только сегодняшние ученики и учителя, но и выпускники прошлых лет.

18-я школа Мурманска начала свою работу в 1969 году. Все эти годы её педагоги добросовестно дарят знания юным северянам. Сегодня в 33-х классах образовательного учреждения обучаются 563 школьника, а преподают им 47 учителей.

«Наших учителей отличает, конечно же, высокая гуманность и профессионализм, - говорит Татьяна Трофимова, директор школы № 18 города Мурманска. - Среди наших учителей победители и финалисты конкурсов «Педагогический дебют», «Воспитать человека» и «Учитель города». Два учителя получили гранты президента».

Поздравить учеников и учителей с праздником пришли и представители городской администрации. Конечно, не с пустыми руками. От АО «Электротранспорт» на сутки учреждению подарили автобус. «По моему мнению, школа – это действительно храм - храм знаний, храм всего самого замечательного, всего самого светлого и хорошего, - говорит Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска. - От всей души хочется поздравить всех с 50-летним юбилеем. …Мы небольшой подарок сделаем школе – вручим сертификат на использование автобуса в течение одного дня в любое время, когда вы пожелаете».

«В этот день хочется пожелать школе успехов, благополучия, - говорит Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Педагогическому коллективу - профессионального роста, ученикам – только движения вперед. И чтобы они по-прежнему оставались большой школьной дружной семьёй, которая в дальнейшем будет приумножать традиции этого образовательного учреждения»

Доброта и забота об учениках оставляет след в сердцах детей, которые вырастая, тоже хотят посвятить себя этой благородной профессии. Например, Дарья Чернышова когда-то была ученицей 18-й школы, а её мама преподавала в ней. Свою жизнь девушка тоже решила связать с преподаванием и теперь сама работает в стенах родного учреждения.

«Ещё маленьким ребёнком, когда я ходила в садик, мама меня часто приводила сюда, а я смотрела. И, наверное, тогда появилось желание отдаться педагогической профессии, - вспоминает Дарья Чернышова, учитель начальных классов школы № 18 города Мурманска. - Когда я закончила педагогический колледж, то выбор учебного заведения, куда бы я пошла работать, не стоял. И уже более 10 лет я работаю в этой школе. Стараюсь донести всё прекрасное, чудесное, что могу, до своих детей».

Стоит отметить, что в этом учреждении реализуются не только основные образовательные программы, здесь есть адаптированная для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них создана безбарьерная среда. Кроме того, в школе работает подростковый клуб «Прометей», который учит детей духовно-нравственному, социальному и спортивно-оздоровительному воспитанию.