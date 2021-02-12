Мурманская школа №11 реализует инновационные проекты в системе общего образования

Это стало возможным благодаря победе в региональном конкурсе на получение грантов. Как учреждение реализует свой проект-победитель, сити-менеджер Евгений Никора проверил лично.

Благодаря победе в региональном конкурсе на получение грантов в одиннадцатой школе создали информационно-библиотечный центр. Это современный формат книгохранилища с компьютерами, 3Д принтерами и залом для проведения конференций.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Всё это позволило резко расширить функционал того, что делает школа в библиотеке. И действительно, это стало такое интересное, яркое общественное пространство, которое нравится детям и позволяет совсем по-другому выстраивать учебный процесс. Мы такими небольшими шагами стараемся в каждой школе и каждый год делать что-то хорошее».

Библиотека уже преобразилась, а вот спортивный зал ждёт своего часа. Руководство школы планирует принять участие в новом региональном конкурсе грантов на его ремонт. Ведь объём работ здесь немаленький.

Ирина Мазилкина, директор школы №11 г. Мурманска: «Мы с вами живём в XXI веке, соответственно определенные рамки накладываются на внешний вид, дизайн и внутреннее наполнение зала, новое спортивное оборудование тоже предусматривается. Как и в библиотеке, зонирование должно быть и в спортивном зале».

Также на территории школы ремонтируют стадион. Прошлым летом здесь сделали новое футбольное поле с искусственной травой. А в этом появится беговая дорожка, уличные тренажёры и площадка для баскетбола.