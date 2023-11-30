Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме

На протяжении нескольких лет руководство учреждения не может решить коммунальные проблемы с управляющими компаниями. Из-за этого спортивные занятия временно приостановлены.

Ранее известный во всем регионе и за его пределами спортивный клуб «Алмазные россыпи» готовил спортсменов к всероссийским и международным соревнованиям по кикбоксингу, тайскому боксу, савату. Среди его воспитанников около 30 мастеров спорта. Но вот уже несколько лет зал пустует, здесь никто не занимается, даже любители. Всему виной – коммунальная беда.

- Поменяли трубы, которые засорились наверху. Делали ремонт, потом была зима, они замерзли. Вот и результат…

Из-за прорыва трубы ещё в 2019 году помещение полностью затопило, ущерб до сих пор не удалось возместить. По словам руководителя клуба, управляющая компания признала себя банкротом, ни о какой компенсации речи не шло. Пришлось делать ремонт за счёт собственных средств. Но на этом коммунальные проблемы не закончились.

Анатолий Далидович, президент спортивного клуба «Алмазные россыпи», заслуженный тренер Российской Федерации: «Детская инфекционная больница, после того как они делали канализацию, подсоединилась к нашему колодцу. Они напрямую врезались в наш колодец. Они постоянно бросают в стоки бинты, чего только нет! И фекалии. Как только засоряется колодец, грязные воды ищут какой-то выход».

И находят его. Вот уже на протяжении двух месяцев при засоре канализационные отходы попадают напрямую в помещения спортивного клуба. За это время уже пострадала душевая комната, раздевалка и зона с тренажёрами.

Анатолий Далидович, президент спортивного клуба «Алмазные россыпи», заслуженный тренер Российской Федерации: «Мы постоянно вызывали управляющую компанию, они не отвечают на наши просьбы: ни одна, ни другая. До этого я судился, несколько судов выиграно, но всё бесполезно. Никто внимания не обращает».

По словам Анатолия Далидовича, после подтоплений они находят те вещи, которые ни в коем случае не должны попадать в канализацию. Например, бинты, тряпки или средства личной гигиены. Но решить эти вопросы без управляющей компании невозможно, также как и дозвониться до них.

Напомним, клуб «Алмазные россыпи» работал с 1995 года. В нём на протяжении длительного времени занимались дети из спортивных школ на безвозмездной основе, поэтому для сотен учеников это место было любимым. Но теперь оно вынуждено простаивать из-за бездействия управляющих компаний.

Анатолий Далидович, президент спортивного клуба «Алмазные россыпи», заслуженный тренер Российской Федерации: «Я отдал жизнь спорту, мне 75 лет. Сам в спорте столько лет, а всё, что заработал в море, я всё в клуб внёс. Всё это куплено за мой счёт».

Делать ремонт на свои деньги у президента спортивного клуба «Алмазные россыпи» уже нет возможности, но всё-таки в нём теплится надежда на возрождение некогда легендарной школы боевых искусств.