Мурманская школьница вошла в число лучших юных артистов страны, заняв второй место на Всероссийском конкурсе актерского мастерства

Юная северянка с невероятной лёгкостью и артистизмом исполнила басню Сергея Михалкова «Две подруги», покорив своей манерой самых искушенных зрителей - преподавателей ГИТИСа - крупнейшего театрального вуза Европы.

Юной театральной диве Софии Ивановой всего 16 лет. Совсем недавно девушка перешла в 10-й класс. Несмотря на небольшой опыт актёрского мастерства, талант юной северянки пришёлся по вкусу преподавателям ГТИСа. Благотворительный творческий проект крупнейший театральный вуз страны организовали совместно с одной из компаний сотовых операторов.

На сайте «Поколение М» школьники со всей России в онлайн-режиме проходили подготовку, осваивая курсы по разным направлениям театрального искусства. У юных артистов была возможность сразу же использовать полученные знания и навыки: старшеклассники приняли участие в театральном онлайн-конкурсе проекта «Поколение М». По итогам кропотливого отбора именно София Иванова вошла в число лучших юных артистов страны.