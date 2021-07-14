Мурманская спортивная школа Олимпийского резерва №4 пополнилась современным инвентарём

Одним из первых опробовать новое оборудование решился сити-менеджер Евгений Никора.

Воспитанники спортивной школы №4 Мурманска уже давно нуждались в новом современном инвентаре. Обновлять оборудование стараются каждый год, но покрыть все расходы городская казна просто не в силах. На помощь пришёл федеральный проект «Спорт – норма жизни». Благодаря ему у юных северян появилась возможность заниматься с современным и безопасным спортивным инвентарём.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Для четвёртой школы 2,8 млн рублей выделено на обновление инвентаря. Конечно, город это не потянет. 96% из федерального бюджета, 4% - из областного. Это подарок городу – это даже не требует нашего софинансирования».

Пока юные мурманчане отдыхают на летних каникулах, глава города Евгений Никора с энтузиазмом тягает штангу, не останавливает сити-менеджера даже недавно сделанная прививка против ковида.

Модернизируют оборудование не только в школах столицы Заполярья, но и в учебных заведениях области. В этом году на эти цели было потрачено около 43 миллионов рублей.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «У нас в целом программа обновления спортивной инфраструктуры, инвентаря в школах, которые перешли на программы спортивной подготовки, реализована. Их в области всего 18, все эти 18 школ второй год подряд получают субсидию с регионального уровня».