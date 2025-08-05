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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.08.25 19:30

Мурманская средняя общеобразовательная школа №20 готова к началу нового учебного года

Учеников порадует не только обновлённый вид учебных кабинетов, но и модернизированная спортивная площадка.

В рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» на территории школы №20 ведутся работы по устройству многофункционального спортивного объекта. Группа учителей и родителей – авторы проекта благоустройства.

Евгений Беридзе, заместитель директора школы №20 г. Мурманска: «По проекту здесь будут две площадки: спортивная, детская и корт, который будет заливаться зимой льдом, чтобы на коньках кататься».

Уже выполнена планировка территории, установлены спортивные тренажёры, покрашен корт. В ближайшее время предусмотрены работы по устройству резинового покрытия на площадке.

Современной инфраструктурой смогут пользоваться не только школьники, но и местные жители.

Надежда Крякиева, преподаватель физической культуры СОШ №20: «Я думаю, что мы будем самыми счастливыми людьми. Родители и дети, которые учатся здесь, ждут эту площадку».

Мониторинговая группа, в состав которой уже традиционно входят и родители учеников, оценила ремонтные работы и в самом здании школы, состояние пожарной безопасности и оснащение  столовой.

В кабинетах труда и столярной мастерской установили новое оборудование.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Президентом была запущена программа в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» по оснащению кабинетов «Основы безопасности защиты Родины» и «Труд» - для девочек и мальчиков… Проект действует до 2027 года. Мурманская область активно включилась, например, в этом году 122 объекта будут оснащены новым оборудованием».

Ранее в школе был обновлён кабинет информатики, установлены новые оконные блоки, а также заменена система водоснабжения. 

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Все кабинеты подготовлены к началу учебного года, все системы готовы. Мы проверили кабинеты вместе с родителями. Всё уютно, родители в целом довольны».

Людмила Шкляева, мама ученика школы №20 г. Мурманска: «Мне всё понравилось, всё красивое, новое оборудование. Я вижу, что работа команды школы слаженная, всё делается быстро, красиво, качественно».

В этом году работы по благоустройству в рамках губернаторской программы ведутся на территориях 6 образовательных учреждений. Всего с 2023 года реализовано 13 инициативных проектов.

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