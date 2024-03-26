Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей

Стратегический объект, без которого сегодняшний Мурманск не представить, был пущен 26 марта 1934 года.

Первоначальной задачей станции стала выработка электроэнергии для строительства Нижне-Туломской ГЭС в посёлке Мурмаши, а теплофикация города началась позднее.

В 1939 году были проложены первый километр теплотрассы и шесть самых больших зданий города на проспекте Сталина (теперь Ленина) стали отапливаться централизованно.

Работа Мурманской теплоэлектроцентрали способствовала быстрому промышленному и культурному росту города, превращению его в благоустроенный центр Кольского края. Вскоре растущий Мурманск потребовал новых мощностей. В 1973 и 1982 годах были введены в строй самые мощные на Кольском полуострове Южная и Восточная котельные Мурманской ТЭЦ, к сетям которых подключили тысячи жилых зданий.

Сегодня на теплоэнергетическом предприятии трудятся порядка 700 человек. ТЭЦ обеспечивает теплом 75% потребителей города.