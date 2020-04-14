День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.04.20 19:30
«Мурманская ТЭЦ» спланировала работы на летний период
«Мурманская ТЭЦ» опубликовала график ремонтных работ на теплотрассах областного центра, которые энергетики выполнят этим летом. Запланировано обновить порядка километра сетей.
Будут заменены участки на улице Марата, проспектах Кирова и Кольском. Также продолжатся работы на улице Софьи Перовской.
Самый большой объём замены тепломагистралей предстоит выполнить на улице Шмидта. На период ремонтов будет частично ограничиваться движение автотранспорта. График согласован с администрацией города. По окончании каждого этапа на всех участках пройдут работы по благоустройству.
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Последние комментарии
Zdoroviak
13.04.20 10:57
Надо расселить всех людей по бескрайним просторам России - вот это и будет самым эффективным способом борьбы с заразой. Маразм в головах начальства крепчает!
Комментарий к новости:Разобщение – единственная эффективная стратегия в условиях пандемии
Арина
10.04.20 23:02
Правительство наше делает все, чтобы народ выжил. Какие иски, вы о чем? Туристы завезли вирус, некоторые заболевшие даже карантин не захотели выдержать, пошли заражать всех подряд, вот к ним надо иски
Николай Федорович К.
10.04.20 10:17
Чем стоять с протянутой рукой, лучше бы разработали алгоритм судебных исков к правительству РФ, правительству региона о компенсациях за введение карантинных мер. А то скоро вообще будет невозможно буд
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