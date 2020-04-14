«Мурманская ТЭЦ» спланировала работы на летний период

«Мурманская ТЭЦ» опубликовала график ремонтных работ на теплотрассах областного центра, которые энергетики выполнят этим летом. Запланировано обновить порядка километра сетей.

Будут заменены участки на улице Марата, проспектах Кирова и Кольском. Также продолжатся работы на улице Софьи Перовской.

Самый большой объём замены тепломагистралей предстоит выполнить на улице Шмидта. На период ремонтов будет частично ограничиваться движение автотранспорта. График согласован с администрацией города. По окончании каждого этапа на всех участках пройдут работы по благоустройству.