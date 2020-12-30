Мурманская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении собственника маломерного судна «Юбилейный»

Он обвиняется в нарушении правил безопасности и эксплуатации морского транспорта, повлекшем смерть по неосторожности трёх человек.

По версии следствия, 17 октября 2020 года судно «Юбилейный» с девятью пассажирами на борту по акватории Баренцева моря двигалось в залив Вайда Губа. Судоводитель не проконтролировал скорость, безопасное расстояние в условиях сильного ветра. В результате судно ударилось о скалистый грунт берега, перевернулось и затонуло. 7 человек спаслись, а 3 – погибли.

Кристина Лобанова, и.о. старшего помощника руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ (по взаимодействию со СМИ): «Благодаря слаженной работе следователей и оперативных и поисковых служб в кратчайшие сроки были установлены исчерпывающие обстоятельства произошедшей трагедии. Уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения, утвержденного прокурором, будет направлено в суд для рассмотрения по существу».