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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.08.25 19:30

Мурманская трасса оказалась тяжёлой, или На VI летней Спартакиаде молодёжи России по велосипедному спорту определились победители

За звание лучших в дисциплине «маунтинбайк кросс-кантри» боролись 95 спортсменов из разных уголков России.

В Мурманске состоялись финальные соревнования VI летней Спартакиады молодёжи России по велосипедному спорту. Участники отмечают, что трасса, проложенная в Долине Уюта, изобиловала различными подъёмами и спусками.

Глеб Лазарев – Велосипедист. Саратовская область: «Можно отметить техническую сложность и прекрасность этой трассы. Здесь рельеф, если сравнивать его с остальными субъектами Российской Федерации, достаточно сложен: очень много подъёмов на этой трассе, спусков. Чего стоит один спуск, который ваши строители накопали! За него отдельный респект».

Таким спортом нужно заниматься с детства, считает тренер сборной команды Мурманской области Александр Княжев. Он уверен, что ни рельеф, ни долгая зима не помехи для развития этого направления спорта, поэтому его ученики помимо занятий в манеже даже в холодное время года выезжают на трассу.

Александр Княжев, тренер сборной команды Мурманской области по велосипедному спорту «Маунтинбайк»: «У нас зимой, в зимний период мы больше внимания уделяем физической подготовке - гимнастика, плюс тренировки на велостанках и, конечно, лыжная подготовка. Вот это всё в сумме даёт хорошие и отличные результаты».

Своими секретами поделилась и чемпионка спартакиады Элина Семенова. На старте девушка была не первой, но смогла обогнать конкурентов.

Элина Семенова, велосипедист, чемпионка VI летней Спартакиады молодёжи России по велосипедному спорту. Сборная Чувашии: «Трасса достаточно тяжёлая: очень длительные подъёмы, где надо вкручивать, даже иногда судорога схватывает».

- А как готовилась к соревнованиям?

- Как и все. Накатывала нужный объём на велосипеде.

Кроме Элины Семеновой на пьедестал взошла Елизавета Тисленко из Самарской области, а третье место заняла Алина Карлова из Чувашии.

Среди мужчин первое место взял Ярослав Шведов из Московской области, второе занял Вадим Гвоздарев из Москвы, а третье досталось Михаилу Белокрылову из Удмуртии.

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