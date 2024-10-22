Мурманске состоялся Форум комитета семей воинов Отечества

Его участники могли в рольном времени получить консультацию по широкому спектру вопросов - от психологической до юридической помощи.

В открытии встречи приняла участие и руководитель организации Юлия Белехова.

В Мурманске работал окружной Форум комитета семей воинов Отечества. Событие открыл губернатор Андрей Чибис. В своём приветственном слове глава региона выразил искреннюю благодарность общественной организации и всем активистам за вклад в поддержку семей военнослужащих, подчеркнув, что в условиях специальной военной операции крайне важна консолидация усилий всех уровней власти и общества.

Форум стал площадкой, которая объединила около 150 человек. Это жёны, матери и дети бойцов, волонтёры, представители власти и духовные наставники, которые собрались, чтобы обменяться опытом и обсудить эффективные решения по оказанию всесторонней помощи защитникам Отечества и членам их семей.

На форуме была организована работа лекториев по ключевым направлениям. Эксперты рассказывали о том, где получить юридическую и психологическую помощь, как поддержать детей участников спецоперации, какие положены выплаты ветеранам боевых действий.

Живой интерес участников вызвала пленарная сессия. Положительными практиками оказания помощи семьям поделились руководители комитета семей Мурманской, Архангельской, Калининградской областей и Санкт-Петербурга.

Параллельно на площадке форума работали мобильные приёмные. Опытные эксперты консультировали по индивидуальным вопросам.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Это крайне важно для военнослужащих, которые чувствуют поддержку».

Завершился форум просмотром фильма «Отважные. Про любовь» режиссёра-документалиста Олеси Шигиной. Для автора ленты СВО – личная история: её сын отправился на фронт добровольцем. Чтобы снять кино, женщина побывала в местах боевых действий и лично пообщалась с военнослужащими.