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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.03.19 19:30

«МурманскЭКСПОцентр» представляет профильную выставку «Образование. Профессия. Карьера»

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на данном мероприятии и выяснила, чем вузы завлекают абитуриентов в свои аудитории, кто радиоактивней, мужчины или женщины,  что мешает мужчинам танцевать?

Девизом выставки «Образование. Профессия. Карьера» в этом году стали слова академика Дмитрия Лихачёва: «Знания раскрывают нам двери, но войти в них мы должны сами». Сегодняшняя выставка, как минимум, порог на пути к настоящей входной группе. Одних образовательных учреждений на площадке представлено шесть.  Есть из чего выбрать, главное, не торопиться.

Индустриальный колледж интерес к себе привлекает монтажом электросхем на примере радиоэлектрических устройств. Звучит непонятно, а выглядит очень любопытно. Разноцветный конструктор для будущих инженеров напоминает лего, но в жилах его - настоящий ток. Рядом находится устройство посерьёзнее - универсальный паяльник. Выглядит как швейная машинка, только чинит не ткань, а микросхемы.

В зале звучат музыка, смех, кто-то танцует. Это не дискотека, а презентационный центр танцевальной студии «World dance campus». Ребята принесли с собой большой телевизор и приставку и с их помощью демонстрируют хореографические  навыки. Хит сезона - танец Vogue. Приглашают присоединиться к коллективу всех.

А вот у информационного центра по атомной энергии пожалуй самая клиентоориентированная экспозиция. Основные посетители учреждения школьники. И если дома их от телевизора и видеоигр постоянно гонят родители, то в центре можно и то и другое. Но с образовательными целям. Например, в игре предлагают построить свой атомный ледокол, атомную станцию или селекционировать растения. Всё разработано самими сотрудниками. Также посетителям расскажут, кто радиоактивнее: мужчина, или женщина. Но уже с помощью большой настольной игры.

Есть на выставке и уголок для любителей литературы. Как поэзии, так и прозы. В том числе представлены и заполярные авторы. Например, Союз писателей России презентует свой юбилейный альманах «Мурманский берег». Альманаху - 25, а выпуск - 22. Так сложилось исторически.

Есть на стенде и детская литература. Например, стихотворения мурманских поэтов для детей «Соседи». В ней представлены произведения таких авторов как Олег Бундур, Валерий Чашин, Екатерина Белоус. Найти что-то для себя на выставке может любой. Но с посещением лучше не тянуть, работает экспозиция до 24 марта.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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Последние комментарии

Висарион
21.03.19 20:41
Что не вижу скорби на лицах мурманчан по поводу ухода Ковтун и огромной радости от путинского назначенца - одна усталость в глазах.
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 17:32
Т.е. о проблемах ЖКХ в нашем доме можно писать ему по адресу https://www.facebook.com/a.v.chibis? Всё, пошёл регистрировать на Фейсбуке тЁщЮ... : )
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 09:30
А почему такое название? Должно быть так: "Перевал СОВЕТСКОЙ воинской славы"! https://tass.ru/obschestvo/6044553
Комментарий к новости:Депутаты поддержали проект федерального закона, которым устанавливается почётное звание «Перевал воинской славы»
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