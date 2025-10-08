Мурманские артисты театра кукол вернулись с гастролей по Курской и Белгородской областям

Как рассказал Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол, наши артисты собрали полные залы восторженных зрителей даже в такое непростое время. Несмотря на особые обстоятельства в приграничных зонах, люди продолжают тянуться к искусству. Дети радуются спектаклям про сказочных персонажей, а взрослые искренне сопереживают чеховским героям.

Для жителей Курской и Белгородской областей Мурманский областной театр кукол выбрал самые знаковые постановки. Это, завоевавший множество премий и наград «Саквояж Чехова» для взрослых зрителей, и один из старейших в репертуаре спектакль «Колобок» - для детей. С 30 сентября по 5 октября северные артисты выступали с гастролями в Железногорске, Губкине и Старом Осколе.

Наталья Петрунина, заслуженная артистка России, актриса Мурманского областного театра кукол: «Конечно, были очень благодарные зрители … Принимали очень по-доброму».

Спектакль «Саквояж доктора Чехова» режиссёра Петра Васильева представляет собой уникальную композицию по рассказам Антона Чехова. В постановке участвуют артисты и планшетные куклы, а действия наполнены шутками и диалогами.

Для юных зрителей северные артисты показали спектакль «Колобок». Постановку создал заслуженный деятель искусств России Николай Боровков. Это интерактивное представление, где кукольные персонажи появляются из волшебного ящика. При этом маленькие зрители активно участвуют в спектакле, помогая рассказчику и поддерживая его из зала.

Татьяна Смирнова, актриса Мурманского областного театра кукол: «В Белгородской области и Курской живут удивительные люди … Такие малявочки дарят букеты, несут их нам».

Ранее областной театр кукол уже приезжал не только в приграничные регионы, но и на новые территории. И везде, даже в самых маленьких поселениях, артистов встречали с уважением и радостью.

Наталья Петрунина, заслуженная артистка России, актриса Мурманского областного театра кукол: «Когда ты видишь детей, которые бегут на сцену, то понимаешь, что дело наше важное».

Гастроли по городам Курской и Белгородской областей состоялись благодаря победе заполярного театра в грантовом конкурсе «Культурная афиша». Сейчас наши артисты готовятся к «Театральной лаборатории». В этом проекте будет разрабатываться спектакль для отдаленных районов Заполярья, куда очень сложно добраться. Также артисты театра кукол готовят выступления для юных жителей гарнизонных городов Мурманской области.