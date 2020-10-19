Мурманские артисты выступили в Москве с кукольным Гитлером, которому больше 70 лет

Мурманские артисты-кукольники выступили на исторической сцене Дома актера на Арбате. Наши талантливые северяне приняли участие в фестивале «Нам дороги эти позабыть нельзя», посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Актеры показали миниатюру «Новогодние гадания в имперской канцелярии».

Кукольный Гитлер, задумавший в канун нового 1942 года погадать и заглянуть в будущее, веселил в годы войны многих зрителей. Немного глуповатый на вид, он раздаёт приказания своему подчиненному – фашистскому адъютанту – но тот не всегда может их выполнить, чем злит своего фюрера. Уникальные куклы, которым больше 70 лет, наполнены особой магией – персонажи до сих пор «живые», пробирают до мурашек при одном только взгляде.

Екатерина Ефремова, актёр Мурманского театра кукол: «Знаете, присутствие настоящей реликвии, а я сказала зрителям перед нашим номером, что эти куклы выступали на фронте, именно на этих кукол смотрели солдаты, именно их мы взяли из музея и показывали именно эту миниатюру. Это документальная реконструкция, можно сказать. И, мне кажется, это очень ценно».

С театральной бригадой кукольный Гитлер исколесил и весь Кольский север. Сейчас он хранится в стенах Мурманского областного краеведческого музея.

Денис Дмитриев, актёр Мурманского театра кукол: «Как говорили по воспоминаниям войны, наши актеры, которые работали в то время, они говорили: «А зачем это? А надо ли оно?». А наши бойцы говорили:»Когда вы близко, то смерть где-то далеко».

Спустя многие годы куклы снова появились на сцене. Миниатюру «Новогодние гадания в имперской канцелярии» мурманские артисты показали в Московском Доме актёра во время фестиваля профессиональных театров.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Для нас, конечно, участие в этом фестивале очень значимо. Прежде всего, потому что этот фестиваль посвящён 75-летию Великой Победы. Он должен был пройти в мае, мы должны были принять активное участие, показать наш спектакль «Горькая память войны».

Организаторы фестиваля наградили коллектив Мурманского областного театра кукол почётной грамотой за участие и вручили памятный подарок – хрустальную статуэтку.