Мурманские автобусы меняют график движения

Два дня специалисты компании «Электротранспорт» мониторили пассажиропоток на троллейбусных и автобусных маршрутах. Теперь предприятие-перевозчик меняет графики движения нескольких автобусов.

Ознакомиться с новым расписанием можно на сайте компании. Что касается троллейбусов, то они продолжат курсировать в прежнем режиме.