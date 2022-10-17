Мурманские автоинспекторы задержали водителя – рецидивиста

Он попытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но допустил столкновение с легковым автомобилем.

Исследование подтвердило, что нарушитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя автомобиля «Митсубиси» было составлено несколько административных материалов.

Также было установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за неоднократное вождение в состоянии опьянения. И права ему ещё не вернули.

Теперь мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.