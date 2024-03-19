Мурманские автоинспекторы задержали водителя, севшего за руль в нетрезвом виде в третий раз

Автомобилем «ВАЗ», привлекшим внимание инспекторов, управлял 52-летний местный житель.

Во время освидетельствования прибор показал наличие у него алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Как выяснилось, еще в 2022 году он был лишён прав за аналогичное правонарушение на два года.

Теперь мужчине грозит лишение свободы.