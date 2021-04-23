Мурманские бармены выжили в пандемию и рвутся в «бой»

Бармен – это не просто человек, создающий вкусные коктейли. Это тот, кто должен обладать различными навыками и качествами общения с людьми. А как найти своего бармена, который красиво угощая, сможет создать незабываемый вечер гостю? Лучшего из лучших выбрали в Мурманске.

Ежедневно бармены в разных заведениях готовят напитки своим гостям. Нарабатывая опыт, развиваясь в этом деле, каждый из них мечтает продвинуться дальше. А как это сделать? Естественно, доказав всем, что ты лучший в профессии.

Джан Сеферов, представитель Ассоциации барменов России в Мурманске, организатор конкурса: «Это очень сильное продвижение бармена, как человека, как миксолога, как работающего человека за стойкой. Дело в том, что, побеждая в конкурсах, ему поступает много предложений от разных компаний мировой значимости. Его могут пригласить работать заграницей, его может пригласить любая компания, представлять свой бренд».

На региональный тур международного конкурса WCC после годового перерыва заявились 14 участников. Это бармены не только из Мурманска, но и других городов области. Каждый хотел показать свой талант.

Сергей Гривицкий, заместитель директора «Harats pub» Мурманск: «Нам хочется поддерживать весь общепит, который есть в городе, в регионе после всего того, что было с нами. Наверное, это мероприятие доказательство того, что общепит выжил, мы живы и будем работать и доставлять радость людям дальше».

Родион уже 5 лет работает барменом, но в конкурсе принимает участие впервые. Молодой человек уверен, что главное в этой профессии всегда оставаться собой. Только через искренность приходит успех и растёт уровень мастерства.

Родион Кононов, участник регионального чемпионата международного конкурса WCC: «У меня есть ребята, которые меня обучают. Они тоже очень крутые бармены, мои наставники. И я узнал, что один из них будет участвовать, сам захотел выступить, чтобы он увидел во мне прогресс».

А Дарья Тупицына только учится азам этой профессии в технологическом колледже сервиса, но уже решила принять участие в конкурсе. Она стала не только самой молодой конкурсанткой, но и единственной девушкой на чемпионате. Дарья представила на суд жюри лавандовый коктейль собственного рецепта.

Дарья Тупицына, участница регионального чемпионата международного конкурса WCC: «Интересно посмотреть на других барменов, как они работают, что сами придумывают. Знакомства новые, какое-то развитие. Вот я никого здесь не знаю, а остальные, из-за того, что в этой сфере давно все знакомы. И очень приятно, что меня никто не знает, но меня все поддерживали перед выходом, когда я стояла за стойкой».

Профессиональное жюри оценивает барменов в двух номинациях: «классика» и «флейринг». В классике учитывается плавность движений, работа инвентарем, проливы и конечно, вкус коктейля. Во флейринге важна красота, трюки и сложность их выполнения.

В этом деле настоящий профи Андрей Королев. Именно он на протяжении 12 лет побеждает практически на всех конкурсах, не только российских, но и международных. В этот раз Андрей представил собственный коктейль «Лавенда флай физ».

Андрей Королев, участник регионального чемпионата международного конкурса WCC: «Сегодня была определенная задача, сделать некоторые новые элементы, попробовать их, чтобы понимать, зайдут они или нет для гостей, публики, для меня. Некоторые элементы получились, некоторые нет, но важно было их попробовать. В целом, я доволен, но я понимаю, над чем надо работать. Чуть-чуть скорость уменьшить».

Победитель этого этапа не просто становится чемпионом, но и отправляется на полуфинал турнира в Петрозаводск. В этом году лучшим во флейринге вновь стал Андрей Королев, а в номинации «классика» победил Валерий Мусат. Скоро именно они будут представлять Мурманскую область перед всей страной.