Мурманские библиотекари придумали, как незрячих людей научить читать комиксы

В Мурманской библиотеке на улице Шабалина придумывают комиксы на северную тематику. В таком необычном формате они знакомят читателей с историей Кольского полуострова.

Анастасия Кочурова, корреспондент «Арктик-ТВ»: «В моих руках сейчас находятся адаптивные обложки по комиксу «Майор Гром». Их придумали и сделали сотрудники библиотеки на улице Шабалина. И в скором времени здесь появятся истории о Мурманске, которые будут также сделаны для людей с ограничениями по зрению».

В создании первого комикса участвовал и сотрудник учреждения Роман Закиров, который вместе с фокус-группой придумывал рассказ и работал над иллюстрациями к нему.

Роман Закиров, библиотекарь ИИЦ 24: «Это достаточно сюрреалистическая история, которую можно перечитывать, пытаться понять, вложить в неё какой-то свой смысл. Она достаточно неочевидная, но так или иначе связанна по атмосфере с коренными народами Севера и с какими-то их легендами».

Сотрудники библиотеки заметили, что незрячие или слабовидящие люди тоже хотели бы приобщиться к миру комиксов и разработали тактильные обложки, на которых можно прочитать названия. Но над содержанием такого издания специалистам ещё предстоит поработать.

Юлия Розова, заведующая Информационным интеллект центром филиал №24: «Это как раз тоже проявление возможностей культурного волонтёрства. То есть, чем можно заняться в библиотеке, как можно проявить себя. Настольные игры по Мурманску, адаптации, поэтому мы уже даже не знаем, как рассказать о Мурманске, поэтому мы решили пойти вот в таком направлении - создавать тактильные комиксы».

Адаптивные комиксы на северную тематику специалисты планируют выпустить уже в этом году.